協助故障飛機迫降 以色列感謝沙烏地阿拉伯

沙烏地讓以色列班機迫降在當地機場，是開啟兩國關係正常化的契機？以色列近日有班機因故障迫降沙烏地，但在當地受到溫暖歡迎，讓以色列總理納坦雅胡相當感謝。以色列希望與沙烏地建交，以抑制伊朗的擴張，但兩國在巴勒斯坦問題仍無共識，因此無法打開僵局。

以遊客受熱烈歡迎

根據《半島電視台》報導，一架飛往以色列大城特拉維夫、承載128位以色列乘客的塞席爾航空班機，近日因電子儀器失靈的緣故迫降在沙烏地阿拉伯吉達城，最終還好沒有出事，也讓以色列總理納坦雅胡特別對沙烏地表達感謝，因為兩國並沒有正式邦交。

該班航次的旅客下機後受訪時表示，在當地機場轉機的體驗相當好，有些當地人甚至用希伯來文歡迎他們，一位名為阿貝爾的乘客坦言，他沒有預期會受到這麼友好的對待。其實這班從塞席爾群島飛往特拉維夫的班機原本無法經過沙烏地上空，是2022年7月，沙國取消以色列航空的在該國領空的禁飛限制。

巴勒斯坦問題卡關

這也似乎讓兩國關係正常化邁進了一步。《法蘭西24》提到，兩國雖因歷史問題並未建交，但近年來因應伊朗在中東的崛起，讓沙烏地備感宗教（不同宗派）與地緣政治上的威脅，因此與以色列私下有許多非正式的情報溝通，不過沙烏地今年在中國的協調下，卻與伊朗建立邦交，也讓美國緊張起來。

因此美國希望促成以色列與沙烏地的關係正常化，但兩國最大的癥結點是在以、巴問題上，以色列並不承認巴勒斯坦的主權，並持續進攻加薩走廊與約旦河西岸，且目前以色列仍不願就在約旦河擴張屯墾地的行為妥協，但沙烏地很想要發展核能，背後受到美國的約束。

美國國務卿布林肯就多次表示，以、沙兩國關係要正常化並不同意。不過美國在前總統川普的操作下，也有讓以色列與阿聯、巴林、摩洛哥與蘇丹等國建交。