日氣象廳：海葵明轉「強颱」撲沖繩 新颱鴻雁24小時內生成

「您的餐點圖片僅供參考，請以實物為準...？」漢堡王2023年上旬在美國邁阿密遭到顧客集體訴訟，指控漢堡王店內菜單欺騙顧客，讓其販售的華堡看起來比實際尺寸大35%。漢堡王辯稱自己「不需要提供和圖片看起來一模一樣的漢堡」，但這一說法上週遭法官駁回，法庭受理起訴此案，而漢堡王在8月29日仍發布聲明表示未誤導消費者，強調「廣告裡的火烤牛肉餅，和我們為全國客人提供的華堡用的肉餅相同」。2023年以來，美國已有多家連鎖速食店受到類似訴訟，如麥當勞、溫蒂漢堡、Taco Bell，都因實際提供的餐點遠小於廣告視覺而被告。

2023-08-30 13:19