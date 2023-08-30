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放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

日氣象廳：海葵明轉「強颱」撲沖繩 新颱鴻雁24小時內生成

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
第9號強颱蘇拉預計今晚會最靠近南台灣，第11號颱風海葵預估在31日達到強颱標準。截自日本氣象廳官網
第9號強颱蘇拉預計今晚會最靠近南台灣，第11號颱風海葵預估在31日達到強颱標準。截自日本氣象廳官網

台灣東邊海域有多個颱風生成，第9號強颱蘇拉預計今晚會最靠近南台灣，第11號颱風海葵預估在31日達到「強烈颱風」標準，此外，目前位於馬紹爾群島的第12號颱風鴻雁，預計在未來24小時內生成，從最新公布的路徑來看，將於9月4日最接近西日本地區。

根據日本氣象廳最新預測，強颱蘇拉目前位於巴士海峽，持續以每小時15公里的速度朝西北西方移動，中心氣壓920百帕、中心附近最大風速每小時55公尺。從路徑圖來看，蘇拉今明兩天最靠近台灣，預計31日上午進入南海，接著繼續朝西前進，於4日上午靠近大陸華南地區。

海葵颱風目前在沖之鳥島附近，以每小時15公里的速度向西北偏西移動，中心氣壓990百帕、中心附近最大風速每秒30公尺。海葵的威力預計將逐漸增強，預計於31日達日本「強烈颱風」標準，預計於9月1日至2日最靠近沖繩半島與先島諸島。從路徑圖來看，海葵颱風預計於9月2日至3日靠近北台灣後，轉向北方移動。

此外，位於馬紹爾群島的熱帶性低氣壓，預計於24小時內升級為12號颱風鴻雁，目前其中心風速為每秒15公尺，瞬間最大風速為每秒23公尺，預計鴻雁颱風生成後，將朝西北西方向緩慢前進，隨後轉往北北西方向，可能於4日最靠近西日本地區和沖繩地區。

海葵颱風 日本 馬紹爾群島

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