大量亞洲人遭拐騙 緬甸境內有12萬人

網路詐騙層出不窮，犯罪者有時也是受害者！聯合國29日公布報告指出，被犯罪集團控制而從事詐騙的亞洲人多達數十萬人以上，其中在緬甸國內被控制行動的受害者，便至少有12萬人之多。聯合國呼籲各亞洲政府，要加強法治與人口販運取締。

被迫從事犯罪

據《亞洲新聞台》報導，報告指出，許多亞洲人被販運從事網路犯罪或必須面臨嚴重的侵犯，例如虐待或性暴力。聯合國人權事務高級專員特克(Volker Turk)表示，「被迫從事詐騙等犯罪活動的人，同時也承受著不人道的對待。他們是受害者，不應只是罪犯。」

執法單位反應不及

報告也指出，由於犯罪組織神秘性以及相關單位反應有落差，東南亞網路詐騙實際規模無法得知。不過，從可靠消息掌握的情資發現，至少12萬人在緬甸遭控制行動，被迫從事網路詐騙，柬埔寨則至少有10萬人，其餘寮國、菲律賓與泰國同樣也是主要人口販運的地點之一。

對此，柬埔寨國家警察總署發言人蔡金肯(音譯)卻回應說，「我不知道該如何回應，那是經過調查的數據嗎？數據是從哪裡來的？」

聯合國表示，詐騙機房每年產生數十億美元的收入，受害者來自東協國家、中國、香港、台灣、南亞與更遠的非洲及拉丁美洲，其中被拐騙的受害者多為男性。

犯罪型態丕變

據《半島電視台》報導，報告指出，隨著新的運作型態出現，犯罪者逐漸將目標瞄準處境脆弱的移民，透過提供真實工作的名義，招募他們參與犯罪活動。

對此，聯合國人權辦事處呼籲各國政府加強法治及打擊貪腐，讓逍遙法外的犯罪組織可以被繩之以法。

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