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美澳將整合飛彈防禦能力 拜登秋天宣布AUKUS新內涵

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國防部研究與工程次長徐若冰（Heidi Shyu）29日表示，下月將與澳洲國防官員討論整合美澳空防與飛彈防禦能力；此外，美國總統拜登將在秋天宣布英美澳三方安全夥伴（AUKUS）在先進防禦技術的合作，美媒指將涉及自主系統、人工智慧、極音速和量子領域。

繼美國28日宣布出售日本50枚射程1000公里的長程巡弋飛彈AGM-158B/B-2後，五角大廈接著透露要推動強化美澳飛彈防禦能力的計畫。

徐若冰在華府參加國防產業協會的新興科技會議時表示，她日前與五角大廈主管武獲的次長拉普蘭特（William LaPlante）訪問澳洲，討論兩國在空防與飛彈防禦領域的合作機會，雙方還需要討論細節。

防務新聞（Defense News）報導，徐若冰沒有說明更多細節，但提到美軍正在研究明年在關島部署整合作戰指揮系統，下一步就是讓澳洲了解。

此外，徐若冰表示，AUKUS除了透過技術分享協助澳洲打造核動力潛艦，還包含三國在先進防禦技術的合作，她已經將合作計畫提交白宮，拜登預計在秋天宣布此事。

防務新聞報導，先進防禦技術的領域將包含自主系統、人工智慧、極音速和量子領域。

此外，美軍印太司令部29日發布新聞稿指，美日韓在海上實施彈道飛彈演練，這是美日韓三國領導人在美國舉行大衛營峰會後，美韓國防部與日本自衛隊首次舉行的聯合演練，印太司令部表示，這將有助三方合作應對包含北韓在內的區域挑戰，美國依然致力於維護區域的和平與繁榮。

巡弋飛彈 美國 澳洲

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