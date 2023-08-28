彭博：厄多安擬下周訪俄 和普亭商討重回黑海穀物協議
彭博資訊報導，根據2名知情土耳其官員透露，土國總統厄多安預計下周訪問俄羅斯，並會見俄國總統普亭，以協商俄方重返「黑海穀物協議」事宜。
法新社引述土耳其執政黨發言人契利克報導，厄多安「很快」將訪俄和普亭討論恢復黑海穀物協議，地點預計在俄國黑海度假勝地索契（Sochi），並稱土耳其希望避免「糧食危機」發生。
路透則指出，契利克並未指明厄多安將於索契會見普亭。他向媒體表示，厄多安訪俄後，「有關該穀物協議，可望達成新的階段」。
克里姆林宮25日曾表示，經了解兩國領袖很快將會親自會晤。彭博資訊消息稱，兩人可能會在9月8日會面，隨後厄多安將赴印度參加G20會議。
去年在聯合國和土耳其斡旋下，俄國同意黑海穀物協議，容許穀物從烏國黑海港口出口，但俄方7月不再續約，土耳其正力促俄國回心轉意。
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