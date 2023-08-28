快訊

麥擱卡啦！銀行電話行銷多、引民怨 金管會出手管了

彭博：厄多安擬下周訪俄 和普亭商討重回黑海穀物協議

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
土耳其總統厄多安（右）2017年會見俄國總統普亭。美聯社
土耳其總統厄多安（右）2017年會見俄國總統普亭。美聯社

彭博資訊報導，根據2名知情土耳其官員透露，土國總統厄多安預計下周訪問俄羅斯，並會見俄國總統普亭，以協商俄方重返「黑海穀物協議」事宜。

法新社引述土耳其執政黨發言人契利克報導，厄多安「很快」將訪俄和普亭討論恢復黑海穀物協議，地點預計在俄國黑海度假勝地索契（Sochi），並稱土耳其希望避免「糧食危機」發生。

路透則指出，契利克並未指明厄多安將於索契會見普亭。他向媒體表示，厄多安訪俄後，「有關該穀物協議，可望達成新的階段」。

克里姆林宮25日曾表示，經了解兩國領袖很快將會親自會晤。彭博資訊消息稱，兩人可能會在9月8日會面，隨後厄多安將赴印度參加G20會議。

去年在聯合國和土耳其斡旋下，俄國同意黑海穀物協議，容許穀物從烏國黑海港口出口，但俄方7月不再續約，土耳其正力促俄國回心轉意。

厄多安 土耳其 普亭

延伸閱讀

克宮遭疑是幕後黑手 白俄總統爆：普亭親自提醒普里格津「暗殺計畫」

幫腔？指手法太粗糙 白俄總統：無法想像普里格津墜機是普亭做的

以驚心動魄的方式被殺雞儆猴 普里格津的死將讓普亭更強大？

普里格津墜機亡…中國官方低調 網友：幕後黑手除普亭別無他人

相關新聞

歐盟理事會主席：2030年前應準備好增納東歐、巴爾幹新會員

俄烏戰火讓歐洲不安，法新社、路透報導，歐盟理事會主席米歇爾28日表示，歐盟應以2030年為期，準備好接納更多來自東歐和巴...

彭博：厄多安擬下周訪俄 和普亭商討重回黑海穀物協議

彭博資訊報導，根據2名知情土耳其官員透露，土國總統厄多安預計下周訪問俄羅斯，並會見俄國總統普亭，以協商俄方重返「黑海穀物...

星國總理李顯龍訪問越南 考慮雙邊升級為全面戰略夥伴

越南總理范明正今天會見到訪的新加坡總理李顯龍。李顯龍表示，越南是新加坡在區域裡的重要戰略夥伴；雙方並考慮在未來將雙邊關係...

敘利亞國營媒體：以色列空襲損壞跑道 機場關閉

敘利亞國營媒體敘利亞新聞社（SANA）引述軍方消息來源報導，以色列對敘利亞北部阿勒坡國際機場（AleppoInterna...

因應「台灣有事」 日本擬定離島避難所整備方針

日本政府擔憂台灣有事（台灣發生事態），已經擬定離島建立避難設施的整備方針，計畫從沖繩縣先島群島開始調查及設計防砲彈轟炸等...

涉替華府蒐集烏克蘭戰爭情資 美駐俄領事館離職員工遭俄指控

莫斯科當局今天表示，一名曾在海參崴美國領事館工作的俄羅斯公民涉嫌將烏克蘭戰爭的情資轉達給美國外交人員

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦