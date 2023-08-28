快訊

圍棋／控周俊勳性騷蘇聖芳淚訴 訓練期間還遭隊友霸凌嘲笑

核汙水效應擴大...日本收到大量騷擾電話 大陸外交部正面回應了

北捷必比登美食地圖大公開！前3名捷運站出爐 兩大線被酸「美食沙漠」

西方制裁影響太空任務？俄羅斯登月計畫太空船墜毀 制裁與貪腐導致

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄羅斯無人探測器「月球25號」11日於俄國遠東發射，以太空船墜毀告終，外媒分析，俄羅斯因西方制裁而拿不到關鍵零件，加上內部貪腐橫行、缺少專家，導致俄羅斯登月太空任務發展不順利。美聯社
俄羅斯無人探測器「月球25號」11日於俄國遠東發射，以太空船墜毀告終，外媒分析，俄羅斯因西方制裁而拿不到關鍵零件，加上內部貪腐橫行、缺少專家，導致俄羅斯登月太空任務發展不順利。美聯社

西方制裁真有影響俄羅斯，讓俄國太空任務失敗？俄國近日的登月計畫以太空船墜毀告終，外媒分析，俄烏戰爭後，俄羅斯就因為西方制裁而拿不到關鍵零件，加上內部貪腐橫行、缺少專家，導致俄羅斯登月太空任務發展並不順利。

缺乏登月專家

根據《美聯社》與《路透社》報導，俄羅斯太空局近日的登月任務「Luna-25」因為在月球表面墜毀宣告失敗。俄羅斯太空局長波里索夫對外表示，由於從蘇聯解體後，俄羅斯就長期缺乏登月專家（上次登月任務成功是1976年），因此該國太空實力便不若以往。

美聯社提到，雖然蘇聯在人類登月上輸給美國，但過去登月任務的平均成果上是非常扎實的，包括1957年率先發射衛星、1961年首位進入太空的太空人也是蘇聯人，但在這次登月任務上卻充滿許多疏漏，莫斯科太空研究中心的首席科學家艾斯蒙特曾透露，「Luna-25」在發射前就有檢查出問題，但俄羅斯太空局還是執意進行任務。

制裁使任務受挫

另外，俄烏戰爭自開戰以來，西方對俄羅斯祭出一系列的經濟制裁，因此俄羅斯無法取得許多太空資訊、還有關鍵的零件、微晶片，例如「Luna-25」原本有跟歐洲太空總署（ESA）合作，ESA會提供俄羅斯登陸月球可能需要的照片，但相關合作在開戰後就終止。

此外，俄羅斯原本想跟法國的空中巴士購買導航裝置，也因為西方制裁而取消，俄羅斯被迫自行研發相關設備，但重量卻是原定的2倍，而且相關計畫發展也因各種原因出現延遲，導致整個登陸計畫要重新計算。

而俄羅斯官場的貪汙與低效率也是近年來太空任務不成功的原因之一，以前任俄羅斯太空局長羅格辛為例，他在任內被廣泛批評沒有妥善運用俄羅斯在遠東興建「東方太空發射場」的經費，俄羅斯太空局也頻傳貪腐傳聞，因此無法承接過去蘇聯時期輝煌的太空成果。

【更多精采內容，詳見

太空人 俄羅斯 蘇聯 俄烏戰爭

延伸閱讀

【Daily Podcast】俄羅斯官方確認瓦格納首領普里格津死亡／女足世界盃「親吻事件」西班牙足協主席遭FIFA停職

日本登月再等等！原訂今8點26分發射登月探測器 因天候不佳3度延期

中國－東北亞博覽會 多國專場精準合作

陸禁日海產輸入有影響？陸海產品最大供應是這國 對日本外銷數量少

相關新聞

鬆綁鎖國政策…北韓開放海外公民返鄉 南韓憂脫北者恐遭「強制遣返」

北韓政府宣布進一步鬆綁疫情以來的鎖國政策，准許海外公民返鄉；不過，南韓統一部今天對暫居中國的脫北者可能因此遭強制遣返表達...

當選的代價？泰國新總理斯雷塔，為泰黨向保皇派低頭的執政賭局

泰國自大選以來經歷長達3個月的僵局，終於選出新任總理——當前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat）被議會剝奪第二次總理競選資格後，為泰黨決定與前進黨分道揚鑣，著手進行組閣。一如外界預測，為泰黨提名地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）成為總理候選人，在歷經參眾兩院聯席投票後，斯雷塔獲得壓倒性的482票，遠高於過半需要的374票；反對票為165票，多半都是前進黨所投下，另有81名議員棄權、19人缺席，斯雷塔正式成為泰國第30任總理。

禁戴頭巾後 法國公立學校再禁穆斯林長袍 極力捍衛世俗主義

路透報導，法國教育部27日宣布，開學後公立學校全面禁止學生穿著長罩袍。穆斯林女性外出經常穿著寬鬆且從頭蓋到腳的傳統長袍（...

美商務部長訪中 喊話穩定貿易「至關重要」 中方稱準備好與華府合作

美國商務部長雷蒙多喊話穩定的中美貿易關係「至關重要」，互利互惠且符合國際社會期待。

影／強風暴雨襲馬略卡島 郵輪脫離港口撞上貨船驚險畫面曝

綜合路透和英國廣播公司報導，西班牙當地時間27日，豪大雨橫掃東北部渡假勝地馬略卡島（Mallorca），一艘停泊帕爾瑪（...

麥擱卡啊！店家狂接上千通中國騷擾電話 日本要求中方嚴肅以待

自從啟動福島核汙水排海計畫後，日本接到大量來自中國的騷擾電話，不堪其擾下，日方要求中國政府嚴肅以待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦