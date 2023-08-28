西方制裁影響太空任務？俄羅斯登月計畫太空船墜毀 制裁與貪腐導致

西方制裁真有影響俄羅斯，讓俄國太空任務失敗？俄國近日的登月計畫以太空船墜毀告終，外媒分析，俄烏戰爭後，俄羅斯就因為西方制裁而拿不到關鍵零件，加上內部貪腐橫行、缺少專家，導致俄羅斯登月太空任務發展並不順利。

缺乏登月專家

根據《美聯社》與《路透社》報導，俄羅斯太空局近日的登月任務「Luna-25」因為在月球表面墜毀宣告失敗。俄羅斯太空局長波里索夫對外表示，由於從蘇聯解體後，俄羅斯就長期缺乏登月專家（上次登月任務成功是1976年），因此該國太空實力便不若以往。

美聯社提到，雖然蘇聯在人類登月上輸給美國，但過去登月任務的平均成果上是非常扎實的，包括1957年率先發射衛星、1961年首位進入太空的太空人也是蘇聯人，但在這次登月任務上卻充滿許多疏漏，莫斯科太空研究中心的首席科學家艾斯蒙特曾透露，「Luna-25」在發射前就有檢查出問題，但俄羅斯太空局還是執意進行任務。

制裁使任務受挫

另外，俄烏戰爭自開戰以來，西方對俄羅斯祭出一系列的經濟制裁，因此俄羅斯無法取得許多太空資訊、還有關鍵的零件、微晶片，例如「Luna-25」原本有跟歐洲太空總署（ESA）合作，ESA會提供俄羅斯登陸月球可能需要的照片，但相關合作在開戰後就終止。

此外，俄羅斯原本想跟法國的空中巴士購買導航裝置，也因為西方制裁而取消，俄羅斯被迫自行研發相關設備，但重量卻是原定的2倍，而且相關計畫發展也因各種原因出現延遲，導致整個登陸計畫要重新計算。

而俄羅斯官場的貪汙與低效率也是近年來太空任務不成功的原因之一，以前任俄羅斯太空局長羅格辛為例，他在任內被廣泛批評沒有妥善運用俄羅斯在遠東興建「東方太空發射場」的經費，俄羅斯太空局也頻傳貪腐傳聞，因此無法承接過去蘇聯時期輝煌的太空成果。

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