麥擱卡啊！店家狂接上千通中國騷擾電話 日本要求中方嚴肅以待
自從啟動福島核汙水排海計畫後，日本接到大量來自中國的騷擾電話，不堪其擾下，日方要求中國政府嚴肅以待。
英國廣播公司報導，日本24日開始排放福島第一核電廠核汙水，引爆中國人怒火，殃及日本國內的商家機構，包括政府機關、學校甚至水族館，不斷接到中國電話國碼「+86」開頭的電話。
一家位於福島的連鎖餐廳業者抱怨，自從當局表示核電廠周圍海水放射性低於最低標準下限後，一天會接到上千通騷擾電話，說普通話、日語和英語的都有，而且內容往往具攻擊性。
日本決議排放核汙水引爆中國強烈反彈，北京當局形容是「極其自私且不負責任的舉措」，並於排海計畫開始當日全面禁止日本水產品進口。
另一方面，東京期望藉由在核電廠附近水域定期進行輻射測試，以減輕鄰國和漁業組織的擔憂。未來3個月將每周定期公告檢測結果。未來30年將排放超過100萬噸核汙水。
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