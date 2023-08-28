暌違4年 加國環境部長訪北京

加拿大環境氣候變化部長吉爾伯（Steven Guilbeault）廿六日啟程前往北京，參加有關對抗氣候變化和保護生物多樣性會談，這是四年來首位加拿大部長訪問中國大陸。

吉爾伯廿五日向路透表示，「我希望我們能夠就與氣候變化相關問題，公開坦誠地對話」。他說，加拿大和中國都是碳排放大國，「也許我們可以透過一些方式合作」。

一個月前，美國氣候特使柯瑞曾訪問大陸進行類似討論。自新冠疫情旅行限制取消以來，包括法國和德國在內的其他七大工業國集團（Ｇ７） 國家，都已派出氣候代表訪問大陸。

吉爾伯曾是綠色和平組織等環保團體倡議者，他將出席廿八日至卅日舉行的「中國環境與發展國際合作委員會」（CCICED）年會，該委員會是北京政府的氣候諮詢機構。

吉爾伯表示，他打算提出甲烷減排和全球再生能源目標這兩個重要議題。今年稍晚的聯合國氣候變化會議也將討論此目標。他說：「在甲烷排放方面，有很多容易實現的目標；這是我們可以與中國政府進行的對話。也許我們可以共同努力。」

吉爾伯表示，此行他也希望接續討論去年年底在加拿大蒙特婁舉辦、中方主持的第十五屆聯合國生物多樣性公約第十五次締約方大會（COP15）。該峰會最終達成保護生態系統全球協議；全球生態系統是支撐一半世界經濟的關鍵。

中加關係近年相當緊繃，雙方最近爭議包括加拿大指控北京干涉加國最近兩次聯邦選舉；二○一八年底兩名加拿大公民被中方扣留及華為財務長孟晚舟被加拿大逮捕事件，好不容易在二○二一年落幕。但在氣候議題方面，加拿大仍設法尋求與北京合作。