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印度稻米出口又有新限制 再度威脅全球供給

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
印度又對稻米出口實施新的限制，可能會進一步壓縮全球的稻米供給。路透
印度又對稻米出口實施新的限制，可能會進一步壓縮全球的稻米供給。路透

全球最大稻米出口國印度25日才對蒸穀米（parboiled rice）開徵20%出口稅，27日又對香米出口設定每噸1,200美元的最低價格，可能會進一步壓縮全球的稻米供給。

彭博資訊報導，印度商務部27日宣布，將對巴斯馬蒂香米（basmati rice）設定每噸1,200美元的最低出口價格。該國已禁止非香米類白米（non-basmati white rice）出口，一些貿易商把遭禁品種偽裝成香米出口，政府為了阻止此種行徑，祭出新規。

印度25日對蒸穀米課徵20%出口稅，蒸穀米占該國總稻米輸出的三分之一。印度去年占全球稻米貿易的四成，如今該國所有種類的稻米不是遭禁止出口，就是輸出受限。

受此影響，亞洲米價本月稍早飆至近15年高，可能繼續攀升，拉高了菲律賓和部分非洲國家等稻米進口國的成本。

印度明年初將舉行大選，總理莫迪正尋求第三任期，當局近來積極實施保護主義措施，以降低當地的糧食價格。

稻米 印度

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