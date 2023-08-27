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英國、印度簽貿易協定 印裔首相要是否該迴避？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
英國與印度將於G20討論兩國貿易協定，因此首相蘇納克夫妻與印度的利益關係，成為各界關注焦點。（Photo from @RishiSunak via Twitter）
英國與印度將於G20討論兩國貿易協定，因此首相蘇納克夫妻與印度的利益關係，成為各界關注焦點。（Photo from @RishiSunak via Twitter）

印度裔的英國首相蘇納克印度簽定貿易協定時，是否要利益迴避呢？英國為了因應脫歐，積極與各國協商貿易協定，但英國政府宣布要與印度協商時，首相蘇納克的印度裔身分，還有他的家族在印度的經商成了英國政界關注焦點。反對黨工黨呼籲蘇納克需主動公開更多家族資料，以對外釋疑。

首相妻子是印度富豪

根據《衛報》26日報導，英國將與印度在G20峰會期間協商部分貿易協定內容，但因為首相蘇納克的夫人穆爾蒂，是印度跨國IT公司印孚瑟斯（Infosys）的創始人納拉亞納·穆爾蒂的女兒。她還持有印孚瑟斯0.93%的股份，因此與印度簽訂貿易協定是否會讓蘇納克家族受惠，讓英國輿論相當關注。

工黨與下議院跨黨派的商業與貿易委員會，26日都呼籲蘇納克要對家族的財富收入方面要有更公開透明的交代，畢竟IT公司在任何貿易協定幾乎都有機會受惠。且蘇納克與穆爾蒂夫妻兩人的財產截至2022年止高達7.3億英鎊，穆爾蒂還聲稱她並沒有英國戶籍。

相關領域最好迴避

但英國國會近日宣布，穆爾蒂並未公布她在英國某家托兒機構的持股，而且此托兒機構因為英國政府的新措施而獲利。因此，倫敦政經學院經濟學教授曼寧分析，蘇納克在與印度進行貿易協定協商時，最好在談到移民、簽證相關環節時進行迴避。

英國與印度將在新德里舉行的G20峰會協商貿易協定，目前英國希望印度減少進口蘇格蘭威士忌與汽車的關稅，而印度希望開放更多工作簽證，這有助印度IT與人工智慧產業人才自由流動。《國家報》還提到，兩國在藥物專利上也有不少地方需要討論，英國希望專利延長的門檻可以更寬鬆，但印度目前仍予拒絕。

財產需更公開透明

工黨影子內閣貿易部的議員湯瑪斯-席蒙德說，國會支持與印度貿易，因此蘇納克將相關資料公開更顯得重要。對此，英國政府回應說，首相與貿易部與印度簽定貿易協定，將會基於英國的最大利益，並帶來更多外國投資與創造英國人就業機會為目標。

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