四年來首位加拿大部長訪華

（德國之聲中文網）加拿大環境與氣候變化部長吉爾博特（Steven Guilbeault）周六（8月26）日啟程前往北京，參加有關應對氣候變化和保護生物多樣性的會談，這是四年來首位訪問中國的加拿大部長。

一個月前，美國氣候特使克裡（John Kerry）訪問中國，進行了類似的會談。自新冠疫情旅行限制取消以來，包括法國和德國在內的其他G7國家的氣候代表也訪問了中國。

吉爾博特周五告訴路透社記者："我希望我們能就一些與氣候變化有關的問題進行開誠布公的對話。"加拿大和中國都是排放大國，他說："也許我們有辦法進行合作。"

吉爾博特曾是綠色和平等環保組織的倡導者，他將出席8月28日至30日舉行的中國環境與發展國際合作委員會（CCICED）年會，該委員會是中國政府的氣候咨詢機構。

吉爾博特說，他想提出的兩個重要問題是甲烷減排和全球可再生能源目標。該目標將在今年晚些時候的聯合國氣候變化會議之前進行討論。

"在甲烷排放方面，有很多容易實現的目標。"他說，"這是我們可以與中國政府進行的對話……也許我們可以共同努力。"

吉爾博特說，他還希望跟進去年年底由加拿大主辦、中國主持的聯合國自然峰會的後續行動。這次峰會最終達成了一項全球協議，以保護支撐著世界一半經濟的生態系統。

盡管中加關系緊張，加拿大仍在尋求與中國在氣候問題上的合作。

2018 年 12 月，在加拿大警方根據美國通緝令拘留中國電信設備巨頭華為公司首席財務官孟晚舟後不久，中國當局拘留了兩名加拿大男子邁克爾·斯帕弗 （Michael Spavor） 和邁克爾·康明凱 （Michael Kovrig）--又稱"兩個邁克爾"。2021 年 9 月，美國司法部放棄對孟晚舟的引渡請求，孟晚舟得以返回中國，"兩個邁克爾"於同日獲釋。

最近，加拿大指控中國政府干預前兩次加拿大聯邦選舉。

（路透社）

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