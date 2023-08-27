大英博物館長請辭 為竊案扛責

英國大英博物館館長費雪（Hartwig Fischer）承認館方並未就館藏不翼而飛的警告採取「應有行動」，廿五日宣布辭職，即刻生效。但館方後續已修改聲明，稱費雪請辭將至臨時館長徵得後生效。

綜合路透、法新社和英國衛報報導，大英博物館上周表示，館方在發現館藏文物遺失、失竊或損壞後，已解雇一名員工，並通報警方。這些館藏包括西元前十五世紀一直到西元十九世紀間的金銀珠寶、半寶石和玻璃寶石。

曾就文物遭竊發出警示的丹麥古董商格拉德爾估計，恐有達二千件文物遭竊，包括幾乎一整批沒有登記的寶石。倫敦都會區警察局廿四日表示，已約談一名男子，尚未逮捕任何人。

二○一六年起擔任館長的德國藝術史學家費雪表示，這項過錯的責任最終必須由館長承擔。顯然，大英博物館在面對二○二一年的警告，以及如今全然浮現的問題方面，並未做出應有的全面因應。

向英國廣播公司（ＢＢＣ）披露的電子郵件聲稱，早在二○二一年，就有一名古董商向大英博物館通報有文物在拍賣網站eBay上出售，但館方卻置若罔聞。館方指稱，受影響的文物大多是「館方其中一項展覽的庫房，所保管的小型物件」。

費雪廿三日針對館方對格拉德爾警告的反應辯解，稱館方僅就小部分文物獲得提醒，而且該批文物下落均在掌握中。但去年的完整查核反映出較大問題。

館方宣稱，這些文物近期皆未公開展出，而且主要供學術和研究。費雪在辭職前表示，館方已加強保全措施，並邀集外部專家協助就遺失、受損或失竊文物彙整最終報告。