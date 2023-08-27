港媒：雷蒙多訪中 擬交鋒反間諜法

美國商務部長雷蒙多即將於廿七日訪問中國大陸，香港南華早報廿六日引述消息人士報導，雷蒙多此行預計向北京提出包括市場准入、中方此前禁止中國廠商採購美國美光記憶體晶片、中國公安突擊檢查美國諮詢公司貝恩、中國新版反間諜法、資安等多項美企關心議題。

消息人士指稱，雷蒙多做為一位美國高官，既代表商務部，也代表美國政府，因此將討論廣泛議題。

中國大陸政府則將要求美國進一步鬆綁對中國實施的出口管制。中國大陸政府的核心擔憂在於，美國政府是否就其出口管制，與限制美企投資中國半導體、微電子、量子資訊科技、特定人工智慧（ＡＩ）等敏感技術領域，做出任何政策改變與澄清。

中國商務部發言人束珏婷廿四日在記者會中表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作方面深入討論。

雷蒙多廿二日先拜會中國駐美大使謝鋒。謝鋒呼籲美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係做出努力。雷蒙多則提及美中商務關係、中國境內美企面臨挑戰，以及雙方可能合作的議題。

中國政府雖矢言打造良好企業營商環境，並欲在此時供應鏈不穩之際留住投資人。但今年稍早，中方曾突擊搜查美國顧問公司美思明智集團北京辦公室、以及美國管理顧問公司貝恩的上海辦公室，兩次行動皆以國安為由，使外企人心惶惶。

雷蒙多將於廿七日至卅日期間訪問北京與上海。這將是繼美國國務卿布林肯、財政部長葉倫、總統氣候特使柯瑞後，近期第四位訪陸的美國高官，美國前國務卿季辛吉又於七月訪問北京。據悉美國駐中國大使伯恩斯將會全程陪同雷蒙多。

彭博資訊此前也引述消息人士報導，雷蒙多此行可能取得的一個成果，是與中國商務部成立一個工作組討論出口管制，以及被列入美國商務部出口黑名單的中國公司。但外界咸認為，此行能夠取得的成果應該相當有限。

但諮詢公司亞洲集團中國區主管林漢升表示，更重要的是，美中高層間持續不斷會晤，增加兩國工作階層合作的舒適感，而此一階層才是真正能使兩國商業關係取得進展之處。