美商務部長訪華在即…大陸將放低姿態？學者這樣分析

在中美關係仍持續緊張之際，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於8月27日抵達大陸展開訪問之旅，預計停留至8月30日，期間與大陸政府高級官員和美國商界領袖會面。

大陸商務部稱雷蒙多此次訪華是受大陸商務部長王文濤邀請成行。雷蒙多上一次與王文濤會面是在今年5月，雙方在華盛頓就貿易問題進行了討論。

美國國家安全顧問蘇利文本周二（8月22日）在新聞簡報會表示，雷蒙多此行將傳遞美國並不尋求與大陸脫鉤的訊息，但在維持與大陸的經貿關係的同時，美國也將維護自身國家安全，並呼籲大陸發布經濟數據保持透明度。

大陸商務部則在周四的新聞發布會上指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，「我們注意到近期雙邊貿易投資遇到一些困難和挑戰，這與美方實施的一系列單邊主義、保護主義措施密切相關，中方將繼續向美方提出有關經貿關切。」

肩負「雙重角色」

美國媒體Politico一則8月18日的報導曾稱，當雷蒙多出訪大陸時，中方可能會請求其協助應對陷入困境的大陸經濟，要美方放松長期的貿易限制。 Politico報導指出，作為美國商務部長，雷蒙多此行肩負著「雙重角色」：一是促進美國商品的出口，包括對大陸的出口。與此同時，美國商務部也負責管理出口管制，例如為了阻止北京獲取先進技術的出口禁令。

香港媒體《南華早報》周六刊出的社論則認為，雷蒙多訪華對於美中關係有利無弊。文章提到，雷蒙多和美國財長葉倫一樣，被認為對大陸相對更加友好。《南華早報》指出，儘管這樣的短暫訪問是否能帶來實質性成果仍有待觀察，但美中雙方能借此機會加強聯繫和信任仍是好事一件。

半導體產業成兵家必爭之地

在前美國總統川普2018年開始向大陸商品實施一系列關稅徵收政策後，他的繼任者拜登和一些美國盟友也以安全為由，在近幾年開始限制向大陸出口先進的半導體和製造設備。而自今年8月起，大陸也開始限制鎵、鍺等對半導體生產相當關鍵的稀有金屬出口，以反制西方。

美中這兩個世界上最大的經濟體曾經是彼此最主要的貿易夥伴，但華盛頓現在更多地與鄰國加拿大和墨西哥進行貿易，而北京則更傾向與東南亞進行貿易。

昔日夥伴如今分別主導東西半球

分析師認為，這是東西半球出現的貿易區域化新趨勢--兩個半球各由一個超級大國主導，而此趨勢可能對全球增長構成風險。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）的大陸政治研究員托馬斯（Neil Thomas）對路透社說：「貿易模式的變化表明，大陸和美國對彼此施加的經濟限制正開始分流貿易。他指出，這「很可能會加劇國際貿易的區域化，從而引發通貨膨脹，並阻礙其他陷入困境國家的經濟增長」。

影響美中貿易的其他因素

美國利率上升抑制了需求，包括對大陸產品的需求，而大陸經濟在國內消費疲軟、房地產困境、債務高企和工業產能過剩的影響下正步履蹣跚。

此外，各國之間「抱團」簽署的區域合作協議，也開始為國際貿易築起高牆。例如，在美國、墨西哥、加拿大於2020年簽署《美墨加協定》後，大陸與東南亞國家、日本、韓國、澳洲和紐西蘭也在同一年簽署了《區域全面經濟夥伴關係》（RCEP）。

大陸還申請加入世界上最大的自由貿易協定之一，即《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。儘管美國已在川普政府時期於2017年退出了前身協定，但想要通過申請入會，大陸需要得到包括美國的盟國在內的所有成員國批准。

劍橋大學大陸發展學教授赫斯特（William Hurst）對路透社說，華盛頓「輕而易舉就能讓加拿大和墨西哥傾向不支持大陸的申請」。他強調：「這兩個國家都更看重在北美框架下與美國的貿易，而非與大陸的貿易」。

（路透社、南華早報、Politico等）

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