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印度月球南極著陸點 命名濕婆神之力

中央社／ 新德里26日專電

印度月球登陸器最近完成在月球南極著陸的創舉，總理莫迪今天宣布把著陸點命名為「濕婆神之力」（Shiv Shakti），並訂每年8月23日為印度的「太空日」。

印度執行月球飛船3號（Chandrayaan-3）任務，登陸器23日成功著陸於月球南極，讓印度成為繼美國、中國以及當時的蘇聯之後，第4個成功「軟著陸」月球的國家，同時更是首個成功著陸於月球南極的國家。

莫迪（Narendra Modi）今天結束南非與希臘訪問行程返國，立即前往印度太空研究組織（ISRO）遙測指揮中心，聽取任務簡報並向科學家與工程師們致賀。

他在致詞時宣布，登陸器的著陸點將被命名為「濕婆神之力」（Shivshakti）。

濕婆是印度三大神之一，髮間點綴著一彎明月。祂雖是毀滅之神，但同時也是創造之神，毀滅邪惡之物，創造美好世界。

莫迪同時宣布，每年8月23日為印度的「全國太空日」，以紀念印度登上月球南極，並將月球探測車留下印記的地點，命名為「提朗加」（Tiranga），意指由3大主色構成的印度國旗。

他重申，月球飛船3號任務的成功屬於全人類，這次的探索不但有助揭開月球的更多秘密，也為其他國家的探月任務打開新的可能之門。

莫迪向現場科學家的辛勞表示感謝，並說印度在國際社會曾經坐在「第3排」，但今天不論在貿易或是科技領域，印度已經坐到了「第1排」，而ISRO在這個過程中扮演關鍵角色。

另一方面，印度這次有超過100名女性科學家與工程師參與月球任務，莫迪讚揚，女性現已成為印度科學發展的領頭力量。

莫迪也提到，印度與航太相關的新創公司，在過去4年間從4家增加到150家，印度太空產業的規模已達80億美元，不久後料可擴大到160億美元。

印度的太空探索之路始於1960年代，在印度太空計畫之父薩拉貝（Vikram Sarabhai）的發起之下，從一開始用腳踏車和牛車搬運火箭及衛星零件，發展到有能力執行火星及月球任務。

時至今日，ISRO已成功完成120多次的自家太空任務，並為其他國家發射400多枚人造衛星。

印度 太空 莫迪

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