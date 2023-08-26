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中研院學者登波蘭研究船 深入北極研究暖化

中央社／ 柏林25日專電

中研院學者陳國勤日前搭上波蘭研究船深入北極，研究暖化和人類污染對生態的衝擊，未來波蘭學者也將來台研究，為台灣和波蘭的學術交流寫下新頁。

中央研究院院長廖俊智上個月訪問波蘭，與波蘭科學院（Polish Academy of Sciences）在合作備忘錄的基礎上，展開實質合作，促成中研院生物多樣性中心主任陳國勤8月21日登上波蘭「大洋號」（Oceania）研究船到挪威的斯瓦巴（Svalbard）群島，與波蘭學者進行多天的採集和研究。

斯瓦巴群島位於北極圈內，可說是人類居住最北的地區，夏天日照時間極長，非常適合研究北冰洋地區生態。

陳國勤返台前接受中央社記者訪問時表示，此行研究目標首先是塑膠垃圾污染，在島上的海岸有許多隨洋流從大西洋北漂到北冰洋的垃圾，他並打算檢視潮間帶生物內的塑膠微粒，了解極區污染的狀況。

其次是暖化導致海水溫度上升，極地斯瓦巴群島近年出現不耐冷的貽貝，從殼的年輪判斷至少已經在當地生活5年，外來與原有物種的複雜關係非常值得探究。

他還在潮間帶的藤壺帶裝置溫度探測儀器，準備長期觀察藤壺體温、水溫和氣溫的變化。

今年冬天，波蘭的海洋學者也將到中研院位於綠島的研究站，研究暖化對熱帶海洋環境的影響，這是中研院與波蘭科學院合作備忘錄簽署後首次的交流。

波蘭 中研院 暖化

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