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日本也挑戰登月 「月球狙擊手」探測器將升空

中央社／ 東京25日綜合外電報導

繼印度達成歷史性登月任務後，日本太空計畫也將從一連串挫折中重新振作，預定下週發射搭載暱稱「月球狙擊手」探測器的火箭

法新社報導，這枚火箭將搭載登陸器以及一枚用於探測宇宙演化的X射線成像衛星，登陸器預計將於4個月至6個月內抵達月球表面。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，由於天候不佳，火箭將延後1天發射，定28日升空。

日本的太空計畫堪稱全球規模最大計畫之一，但是去年11月首度試圖在月球上投放登陸器以失敗收場，上個月一枚新型火箭又在測試中爆炸。

日本太空機構目前將希望寄託在火箭搭載的小型無人探測器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon）上。

正如它的簡稱SLIM（意為「苗條的」），這款登陸器又小又輕，只有2.4公尺高、2.7公尺寬、1.7公尺長，約700公斤重。

日本太空機構希望SLIM展現高精確度，給它取了「月球狙擊手」（Moon Sniper）的暱稱，以降落在距離月球上特定地點100公尺以內為目標，遠低於通常的數公里誤差範圍。

SLIM計畫團隊成員坂井真一郎昨天向印度登月成功致敬時告訴記者：「登月仍然是一項非常困難的技術。為了見賢思齊，我們將在自己的任務中不遺餘力」。

日本 火箭 太空

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