金磚國家集團添新成員有望重塑世界秩序？專家：象徵意義較大

由發展中國家組成的金磚國家集團周四（8月24日）同意接納沙烏地阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞、埃及和阿根廷等六國為新成員。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在會上宣布，上述國家將於2024年1月1日正式成為成員。

聯合國秘書長古特瑞斯也出席了本次金磚國家峰會，並且對擴員的決議表示肯定。他周四在約翰內斯堡發表談話時表示：「今天的全球治理結構反映了昨天的世界」。他贊同對於世界銀行等國際組織的改革呼聲，並且強調，「現在的全球治理架構建立於第二次世界大戰之後，許多當時處於殖民統治下的非洲國家被排除在外，這些機構必須通過改革來反映當今的權力動態和經濟現實」。

為了加速世界秩序洗牌

本次是金磚國家集團13年來的首度擴員，由中、俄等國牽頭促成，欲借此增加發展中國家的影響力。中國國家領導人習近平稱，「這次擴員是歷史性的，體現了金磚國家同發展中國家團結合作的決心，符合國際社會期待，符合新興市場國家和發展中國家共同利益」。

路透社報導稱，金磚國家集團迎接新成員加入的舉動，旨在加速使其眼中過時的世界秩序重新洗牌。

試圖降低對美元依賴

在經濟方面，金磚國家支持建立自己的開發銀行，作為世界銀行和國際貨幣基金組織的替代品，並提出減少在全球貿易中使用美元的建議。

巴西總統魯拉周四也稱，金磚國家集團將繼續研究集團貨幣的可能性，以「增加我們對支付手段的選擇，並減少我們的脆弱性」。美媒CNBC引用南非國際事務研究所（South African Institute of International Affairs）的政策分析師德卡瓦略（Gustavo de Carvalho）指出，未來的新成員不僅將提高金磚國家集團的知名度，也為成員提供以當地貨幣相互貿易的機會。

新成員國有何來歷？

法新社報導指出，在新增的六個成員國中，石油大國沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的加入可能為金磚國家新開發銀行提供新資本。另一個產油國伊朗則與俄羅斯同樣持有反美立場，路透社稱，在莫斯科入侵烏克蘭後，伊朗與俄羅斯的經濟聯系不斷加深。

此外，中國近期也與伊朗保持著友好關係，除了向伊朗購買石油，今年3月中國也在沙烏地阿拉伯和伊朗簽署的「沙伊協定」中扮演了「調解者」的角色。

南美洲的阿根廷則曾經受到巴西總統魯拉公開游說加入金磚國家集團，而位於北非的埃及與俄羅斯和印度有著密切的商業關係。不過，法新社也提到，阿根廷和埃及是國際貨幣基金組織的兩個最大債務國，都需要外界救助。

另一個非洲國家衣索比亞是非洲第二人口大國，也將成為金磚國家集團唯一的低收入國家。近年來中國在衣索比亞大規模投資基礎建設。

專家：象徵意義較大

金磚國家是一個基於共識的組織，需要所有成員就決策達成一致。不過，目前金磚國家以及新增成員國的經濟規模差異大，各國政府的外交政策目標也往往存在分歧，這預計將令金磚國家的共識決策模式受到影響。

智庫美洲對話（Inter-American Dialogue）亞洲和拉丁美洲項目主任邁爾斯（Margaret Myers）向《衛報》表示：「目前還不完全清楚新成員加入金磚國家後能獲得什麼。」她指出： 「至少就目前而言，這一舉動顯然更具有象徵意義--它表明全球南方普遍支持重新調整全球秩序。」

印度塔克沙什拉研究所（Takshashila Institution）的中國研究分析師凱瓦爾拉馬尼(Manoj Kewalramani) 則向《紐約時報》表示：「該組織正在走上一條未知的道路，新的成員有著不同的利益。」他認為，今後的金磚國家集團會變得更加笨拙且效率更加低落。

（綜合報導）

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