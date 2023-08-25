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策反成功！俄飛行員駕Mi-8直升機叛逃至烏克蘭 2組員反抗遭擊斃

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯一名軍用直升機飛行員日前駕機叛逃至烏克蘭。美聯社
俄羅斯一名軍用直升機飛行員日前駕機叛逃至烏克蘭。美聯社

俄羅斯一名軍用直升機飛行員日前駕機叛逃至烏克蘭，據了解，這是烏克蘭國防情報局（GUR）長期策畫的策反行動，該名飛行員先將親屬送至烏國後，瞞著其他人，駕駛直升機抵達烏東的哈爾科夫。

衛報報導，一名俄羅斯軍事部落客表示，一架載有3人的直升機數周前越過邊境，但聲稱是迷了路。

烏克蘭真理報援引國防情報來源報導，烏克蘭國防情報局策劃了一項為期6個月的特別任務，目標是策反一名俄軍直升機飛行員，他負責駕駛Mi-8 AMTSh直升機，在兩個俄軍空軍基地，運輸Su-27和Su-30SM戰機的零部件。

報導指出，這名俄軍飛行員展開叛逃行動時，機上還另有兩名機組員，兩人不知道駕駛的叛逃計畫，直至飛機降落在哈爾科夫地區，不知情的兩名機組成員可能因為試圖反抗，而遭烏軍槍殺。叛逃的俄軍飛行員則平安無事，他的家人也已提前被帶離俄羅斯，目前位於烏克蘭境內。

烏克蘭軍事情報部門發言人證實這架飛機已降落烏克蘭境內，但由於政府對情報行動保持緘默，因此未提供任何細節。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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