策反成功！俄飛行員駕Mi-8直升機叛逃至烏克蘭 2組員反抗遭擊斃
俄羅斯一名軍用直升機飛行員日前駕機叛逃至烏克蘭，據了解，這是烏克蘭國防情報局（GUR）長期策畫的策反行動，該名飛行員先將親屬送至烏國後，瞞著其他人，駕駛直升機抵達烏東的哈爾科夫。
衛報報導，一名俄羅斯軍事部落客表示，一架載有3人的直升機數周前越過邊境，但聲稱是迷了路。
烏克蘭真理報援引國防情報來源報導，烏克蘭國防情報局策劃了一項為期6個月的特別任務，目標是策反一名俄軍直升機飛行員，他負責駕駛Mi-8 AMTSh直升機，在兩個俄軍空軍基地，運輸Su-27和Su-30SM戰機的零部件。
報導指出，這名俄軍飛行員展開叛逃行動時，機上還另有兩名機組員，兩人不知道駕駛的叛逃計畫，直至飛機降落在哈爾科夫地區，不知情的兩名機組成員可能因為試圖反抗，而遭烏軍槍殺。叛逃的俄軍飛行員則平安無事，他的家人也已提前被帶離俄羅斯，目前位於烏克蘭境內。
烏克蘭軍事情報部門發言人證實這架飛機已降落烏克蘭境內，但由於政府對情報行動保持緘默，因此未提供任何細節。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言