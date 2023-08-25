普里格津遺體全燒焦！靠1部位認出 傳「飛機上有炸彈」

俄方證實瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日墜機罹難，機上10人全數喪生，據報遺體全都嚴重燒焦，但一名瓦格納指揮官靠著他殘缺的左手，在停屍間認出他的遺體。

每日郵報根據與瓦格納關係密切Telegram頻道VChK-OGPU報導，瓦格納一名高階指揮官指認出普里格津的遺體，因為普里格津蘇聯監獄勞改營「古拉格」（Gulag）服刑期間，左手一根手指受傷有殘缺。該名指揮官也根據紋身指認出普里格津的副手烏特金（Dmitry Utkin）。

美國和其他西方官員援引初步情報稱墜機事故可能是由蓄意爆炸所造成，但該說法也尚未獲得證實。五角大廈僅表示，迄今為止沒有證據表明是地對空飛彈造成，且拒絕提供更多細節或證據。

西方官員表示，普里格津很可能成為攻擊目標，指出飛機上可能藏有炸彈或飛機被蓄意破壞，但五角大廈拒絕評論墜機事件是否為一起暗殺事件。