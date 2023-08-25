快訊

連生9娃又懷孕了！人妻「想湊齊十二生肖」：不想浪費丈夫基因

不滿行政院為北科大喬地 學者批拿建國酒廠文資去送死

輝達亮眼財報下藏3隱憂 造王者下一役：AI淘金熱各自交鋒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普里格津遺體全燒焦！靠1部位認出 傳「飛機上有炸彈」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄方證實瓦格納集團首腦普里格津23日墜機罹難。美聯社
俄方證實瓦格納集團首腦普里格津23日墜機罹難。美聯社

俄方證實瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日墜機罹難，機上10人全數喪生，據報遺體全都嚴重燒焦，但一名瓦格納指揮官靠著他殘缺的左手，在停屍間認出他的遺體。

每日郵報根據與瓦格納關係密切Telegram頻道VChK-OGPU報導，瓦格納一名高階指揮官指認出普里格津的遺體，因為普里格津蘇聯監獄勞改營「古拉格」（Gulag）服刑期間，左手一根手指受傷有殘缺。該名指揮官也根據紋身指認出普里格津的副手烏特金（Dmitry Utkin）。

美國和其他西方官員援引初步情報稱墜機事故可能是由蓄意爆炸所造成，但該說法也尚未獲得證實。五角大廈僅表示，迄今為止沒有證據表明是地對空飛彈造成，且拒絕提供更多細節或證據。

西方官員表示，普里格津很可能成為攻擊目標，指出飛機上可能藏有炸彈或飛機被蓄意破壞，但五角大廈拒絕評論墜機事件是否為一起暗殺事件。

普里格津 瓦格納集團 墜機

延伸閱讀

瓦格納首腦墜機（六）傳普里格津座機被藏炸彈引爆 瓦格納傭兵揚言二度兵變復仇

瓦格納首腦墜機（五）普丁殺紅眼 澤倫斯基要小心了

瓦格納首腦墜機亡 同機空姐生前怨「不明原因」維修延後起飛

首腦墜機亡…瓦格納「復仇出兵」奔向俄羅斯？ 白俄媒體曝現況

相關新聞

影／日阪神電車驚傳爆炸！車廂內突冒濃煙、緊急疏散500乘客

日本兵庫縣神戶市一輛阪神電車24日晚間在行駛間突然發生爆炸，車廂內瞬間冒出濃煙，嚇壞乘客，列車隨後緊急停靠春日野道站並將...

巴拿馬運河塞船 官員：限航措施至少再延長十個月

巴拿馬運河管理當局官員表示，預期將把目前對每日通行船舶數量與船隻最大吃水深度的限制措施再維持至少十個月，因為長久的乾旱導...

金磚峰會落幕 5國領袖發表「約翰內斯堡宣言」

在南非舉行的第15屆金磚峰會24日閉幕，同時巴西、俄羅斯、印度、中國與南非等金磚5國領導人共同發布「約翰內斯堡宣言」，內...

俄國親烏戰士籲瓦格納傭兵倒戈 為普里格津復仇

為烏克蘭陣營而戰的「俄羅斯志願軍」（RVC）呼籲「瓦格納集團」（Wagner Group）傭兵倒戈加入他們的行列，為瓦格...

普里格津遺體全燒焦！靠1部位認出 傳「飛機上有炸彈」

俄方證實瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日墜機罹難，機上10人全數喪生，據報遺體全都嚴重...

次子杭特的麻煩還沒完 與大陸商業關係恐成拜登連任絆腳石？

時間回到2013年12月，那段美中關係友好的歲月。時任美國副總統拜登在北京步下空軍二號專機，身旁有位看似不起眼的人員——他的次子杭特。數天後，上海當局批准成立一家由中國政府出資的投資銀行，任命杭特為董事，隨後又以折扣價向他提供股分。約4個月後，杭特又出任烏克蘭一家公司的董事會成員，年收入高達100萬美元。他還曾與一家試圖打入美國市場的中國能源和金融集團有過短暫合作，從中賺取數百萬美元。 10年晃眼一過，這些「國際商業關係」如今正成為美國司法部特檢的調查重點。共和黨也摩拳擦掌，準備讓這把火燒向尋求連任的拜登...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦