影／日阪神電車驚傳爆炸！車廂內突冒濃煙、緊急疏散500乘客
日本兵庫縣神戶市一輛阪神電車24日晚間在行駛間突然發生爆炸，車廂內瞬間冒出濃煙，嚇壞乘客，列車隨後緊急停靠春日野道站並將乘客疏散，事故導致列車停駛3小時
日本電視台報導，日本阪神電鐵阪神本線一輛從山陽姬路出發、開往大阪梅田的阪神的直通特快電車，24日晚間7時半左右驚傳小型爆炸意外，車廂內出現爆炸聲響後，隨後冒出大量濃煙。列車隨即在附近的春日野道車站緊急停車，並疏散車上約500名乘客，所幸沒有人乘客受傷。
警方調查後發現，爆炸點是列車頂部的集電裝置，疑似是出現故障才會冒出火花，進而引燃車頂的其他裝置。
車上乘客表示，「事發時突然出現巨大聲響，碰一聲爆炸，原本還在疑惑發生什麼事，隨後就看到窗戶外冒出火花，車廂內也冒出濃煙。」
所幸事故並未造成人員傷亡，但御影站至神戶三宮站區間停駛約3個小時。
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