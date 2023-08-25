影╱烏克蘭國慶大禮！烏軍連夜登陸克里米亞「升國旗」

烏克蘭國防部情報總局（GUR）24日表示，烏克蘭海軍與軍事情報單位連夜發動一場特別聯合行動，其中有多個軍事小組成功登陸俄羅斯佔領的克里米亞，並在烏克蘭脫離蘇聯獨立紀念日時，在克里米亞半島重新插上烏克蘭國旗。

烏克蘭國防部情報總局發表聲明指出，烏克蘭特種部隊已在克里米亞西部奧列尼夫卡鎮（Olenivka）和馬雅克鎮（Mayak）附近的海岸登陸，在執行任務時與敵軍戰鬥，稱敵軍人員有所折損，並成功摧毀克里米亞半島俄軍一個強大的S-400防空系統。

烏克蘭國防部情報總局指出，這次行動的「所有目標」均已實現，並造成敵方人員傷亡，但未具體說明「目標」為何，但強調「國旗再次於烏克蘭克里米亞飄揚」，但未具體說明插旗地點或其他更進一步細節。

烏克蘭總統澤倫斯基23日誓言終結俄羅斯自2014年起對克里米亞的佔領，稱克里米亞將像不幸仍被佔領的烏克蘭其他地區一樣被解除佔領。