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2023全球智商排名出爐！台灣曾是冠軍變第三、這國家奪第一名

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」去年公布的全球智商排名中，台灣曾高居第一，該機構發布今年最新的排名。示意圖／ingimage
芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」去年公布的全球智商排名中，台灣曾高居第一，該機構發布今年最新的排名。示意圖／ingimage

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」去年公布的全球智商排名中，台灣曾高居第一，該機構發布今年最新排名顯示，日本榮登第一，匈牙利第二名，台灣則位居第三名。

根據芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」的數據顯示，今年奪冠的日本平均智商112.33，其次為匈牙利111.12，台灣則是平均智商111.09，緊接著是南韓（110.84）、義大利（110.67）、塞爾維亞（110.28）、伊朗（110.15）、香港（110.14）、芬蘭（109.28）及越南（108.44）。

「Wiqtcom」去年發布的兩次排行中，台灣曾在2022年5月名列全球平均智商排行冠軍，但12月時退居到第三名。

「Wiqtcom」特別指出，台灣人參加該網站的測試次數、人數，遠比其他國家來得還少，導致綜合成績排名下滑。

「Wiqtcom」在官網中特別強調，由於樣本可能存在誤差，也就是並非所有人都參與智力測驗，因此分數與排名可能無法反映一國的真實平均智商，不過「Wiqtcom」也指出，測驗結果反映了哪個國家擁有最聰明的人口平均。

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」公布今年全球智商排名，台灣排第三。圖／截自Wiqtcom
芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」公布今年全球智商排名，台灣排第三。圖／截自Wiqtcom

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