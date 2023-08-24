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普里格津死亡之謎：普丁下令擊墜？瓦格納會報復反擊？

普里格津墜機亡 前MI6高官：俄商界高層早已發包要處理他

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（左）與俄國總統普亭。美聯社
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（左）與俄國總統普亭。美聯社

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日驚傳墜機身亡，震驚外界。前英國軍情六處（MI6）俄羅斯站站長史蒂爾（Christopher Steele）表示，數周前已得到情資，俄國商界高層已有共識要處理掉他。

BBC報導，史蒂爾受訪時表示，這是普里格津無可避免的結局，飛機出事可能是俄國聯邦安全單位高層策畫或下令的，「應該也得到了普亭的默許」。

史蒂爾說，「其實，數周前我們已經得到消息，俄國商界高層已經發包，要趁普里格津在俄國境內時把他處理掉。」

史蒂爾指出，普里格津敵人很多，在俄國政壇理的盟友很少，因此某種程度而言，這個下場無可避免。

普里格津 俄羅斯 瓦格納集團

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