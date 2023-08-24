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瓦格納首腦傳空難死亡 拜登稱「不意外」

德國之聲／ 德國之聲

俄羅斯航空機構及僱傭兵瓦格納集團的相關媒體均報導，瓦格納集團首腦普裡戈津（Yevgeny Prigozhin）乘坐的一架私人飛機週三（8月23日）已在俄羅斯墜毀。

俄羅斯國家通訊社俄新社報導，機上10人全數在這場「空難」中喪生，其中有3人是機組人員。 初步調查後，墜機現場已尋獲8具屍體。

根據俄羅斯聯邦航空署（Rosaviatsia），這架飛機從莫斯科飛往聖彼得堡途中，在莫斯科以北 100 多公裡的特維爾（Tver）地區的附近村落墜毀，普裡戈津以及協助他管理瓦格納的神秘助手烏特金（Dmitry Utkin）均在該班機的罹難乘客名單之中。

瓦格納所經營的Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）證實了普裡戈津的死訊。該頻道除稱他為英雄、愛國者，並宣稱他死於未指明的「俄羅斯叛徒」之手。

DW俄羅斯辦公室主任雷謝托（Juri Rescheto）認為，此事很可能不是意外事故。他說，普裡戈津「對克裡姆林宮變得非常重要。他變得太強大了，強大到敢於公開、大聲地質疑俄烏戰爭的意義，對俄國而言極為不便。」

雷謝托補充，普裡戈津的死一旦得到證實，「我可以想像瓦格納集團將不再作為一支戰鬥力量存在」。

自普裡戈津6月23日率領瓦格納集團對莫斯科發動短暫叛變後，他的下落一直備受矚目。2天前，Telegram上發布了一段據稱是普裡戈津的影片，影片中他似乎身處非洲。這亦是他自放棄叛變以來的第一支影片。

白宮：對普裡戈津之死「不意外」

正在度假期間的美國總統拜登（Joe Biden）向記者表示，白宮已知悉此消息。

拜登說：「我不知道到底發生了什麼，但我並不感到意外。」他補充道，「俄羅斯發生的很多事情都是（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）在背後支持。但我瞭解的還不夠多，不知道具體情況」。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社交媒體平台X上對此事回應稱，普丁「顯然」會用普裡戈津來殺雞儆猴，且在叛變落幕2個月後，展示性地消滅普裡戈津和瓦格納指揮部，這正是「普丁在2024年選舉前，向俄羅斯精英們發出的信號」。

波蘭外交部長拉烏（Zbigniew Rau）亦在該國的國家新聞頻道TVP Info上表示，普裡戈津之死不可能是巧合：「被普京認定為對其權力構成威脅的政治對手，是不會自然死亡的。」

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「若此事屬實，這顯示普丁會消滅他的對手，而這會嚇到任何有意表達與他不同意見的人。」

（綜合報導）

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