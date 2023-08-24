太空競賽 印度低成本搶占先機

印度太空船「月球飛船三號」廿三日成功登陸月球南極，使此一南亞大國躋身全球首個實現這項壯舉的國家。路透廿二日引述分析家報導，這場太空競賽不僅攸關科技成就及國家威望，印度藉由有限資金開拓太空新領域的能耐，可能有助其獨攬登月商機。

印度太空研究組織（ＩＳＲＯ）僅為這次登月任務編列約七四○○萬美元（約台幣廿四億元）預算。美國航太總署（ＮＡＳＡ）預估至二○二五年將為阿提米絲月球計畫斥資約九三○億美元（約台幣三兆元），差距懸殊。巿場分析機構歐洲諮詢估計，中國大陸二○一九年在月球背面登陸成功後，去年太空計畫支出達一二○億美元（約台幣三八六○億元）。

俄羅斯不到兩周前發射升空的「月球廿五號」十九日在月球表面墜毀。莫斯科獨立太空專家魯卡謝維奇表示，俄國預算以戰爭為優先，登月任務失敗後極不可能重來。根據印度媒體Opoyi，月球廿五號計畫估計花費達兩億美元（約台幣六十四億元），俄官方未透露相關經費數字。

印度在總理莫迪帶頭下，將火箭發射民間企業化並尋求外資，希望印度在全球太空發射市場的占比，未來十年增加五倍。分析家預估，只要月球飛船三號任務成功，印度將大大打響極具成本競爭力聲譽。

印度官員另提到，印度太空事業積極效法ＮＡＳＡ開放私人資金投入的策略，例如美國大富豪的太空探索科技公司（SpaceX）正為其衛星發射業務研發星艦火箭，該公司今年將在星艦投入約廿億美元（約台幣六四四億元）。

太空存在極大風險，印度二○一九年登月失利。同年以色列新創公司首次私人資助的登月計畫也以失敗告終。日本新創公司ispace今年試圖登陸同樣失敗。加州理工學院教授艾爾曼正與ＮＡＳＡ合作執行明年繪製月球南極及水冰地圖的任務。她強調，登月非常困難，「這幾年，月球吞噬了很多太空船」。