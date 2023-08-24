史上第4登月 印度登月球南極急著搶水冰

印度太空研究組織（ＩＳＲＯ）指稱，印度登月探測器「月球飛船三號」已於台灣時間廿三日晚間八點卅四分成功於月球南極軟著陸。印度成為全球第一個登陸月球南極的國家，也是繼美國、蘇聯及中國大陸後，第四個登月國家。

ＩＳＲＯ全程直播登月過程。當月球飛船三號成功軟著陸，身在邦加羅爾觀測中心的太空科學家隨即爆出一陣歡呼。

印度總理莫迪則將登月任務的成功歸功於全人類。印度這次登月任務僅花了約七四○○萬美元（約台幣廿四億元）預算，遠低於美中。

七月十四日，搭載月球飛船三號、重約三點九噸的重型火箭ＬＶＭ３｜Ｍ４從印度斯利哈里柯塔的達萬太空中心升空，把飛船送上地球軌道，飛船繞行地球數周後，五日轉移至月球軌道，十七日登陸器「維克藍號」脫離飛船，開始減速及降高。

印度太空研究組織全程直播，觀看直播的新德里學童爆出歡呼。印度成為全球首個登陸月球南極的國家，也是繼美國、蘇聯及中國大陸後，第四個登月國。（美聯社）

維克藍號登陸月球後，將釋出六輪探測車，在月表執行為期一個「月球天」、相當於十四個「地球天」的地質研究，尋找月球有水的證據，並進行月表土壤及岩石的化學成分分析。不少國家與私人機構都對月球南極流露濃厚的興趣，因該區受陰影壟罩的隕石坑裡頭，可能藏有水冰與稀有元素。

俄國「月球廿五號」登月探測器原定廿一日於月球南極表面著陸，但十九日偏離預定航道後，已墜毀在月球表面。任務以失敗告終。這是俄國四十七年來首次執行登月任務。部分專家指稱，月球廿五號墜毀後，莫斯科恐已沒有經費再執行類似登月任務。

莫斯科原本有意藉月球廿五號任務，重返蘇聯時期的太空強權地位。一位俄國太空科學家表示，月球廿五號任務失敗將嚴重影響俄羅斯聯邦太空總署的未來計畫，下一場任務恐將延至二○二八年或更晚。

印度上次執行登月任務是二○一九年，當時月球飛船二號嘗試登陸月球南極，但在最後登陸階段墜毀月球。

根據ＩＳＲＯ的失敗分析報告，月球飛船二號墜毀原因為軟體故障。據美聯社報導，該次任務斥資一點四億美元（約台幣四十五億元）。反觀月球飛船三號任務預算僅約七四○○萬美元，不僅少於上次任務花費，也遠低於普遍的太空任務預算。