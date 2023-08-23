印度成功登陸月球南極 總理莫迪：成功屬於全人類

印度月球登陸器「維克藍號」今晚完成在月球南極著陸的創舉，直播畫面傳回地面，印度舉國歡騰，遠在南非訪問的總理莫迪也發表聲明慶賀，並稱成功屬於全人類。

此次任務是由印度太空研究組織（ISRO）主導，7月14日發射火箭，將月球飛船3號（Chandrayaan-3）送上地球軌道，8月5日轉移至月球軌道，8月17日登陸器「維克藍號」（Vikram）脫離飛船，開始減速及降高。

根據ISRO直播畫面，維克藍號成功降落在月球南極表面，身在印度觀測中心的科學家們興奮躍起，現場響起一陣歡呼。

遠在南非參加金磚國家（BRICS）峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi），也在線上觀看。

印度太空研究組織（ISRO）主席索馬那（SreedharaSomanath）在任務成功後上台報告：「總理先生，我們達成軟著陸的任務了，印度登上月球了。」

莫迪透過視訊表示祝賀，稱月球飛船3號任務的成功不只屬於印度，也是屬於全人類，印度經驗將有助其他國家實現探月計畫。他補充，印度登月成功，證明即使是發展中國家，也可以實現探月夢想。

月球飛船3號任務耗資7460萬美元（約合新台幣23億1129萬元），主要目的是研究未來太空任務所需技術，尋找月球有水的證據，以及進行月表化學成分分析。

這是印度的第3次月球探險任務。2008年10月，印度發射月球飛船1號，登陸器以撞擊方式「硬著陸」於月球；2019年7月，月球飛船2號嚐試軟著陸，但登陸器因通訊斷絕而失控墜毀。

此次任務，ISRO參考之前的錯誤，進行了無數次的調整與驗證，安然渡過了降落前的「驚恐17分鐘」。

在這17分鐘裏，登陸器從30公里高空以每秒1.68公里的速度下降，機體姿態從橫轉豎，由機上電腦自主執行引擎點火與燃料控制，讓下降速度在接觸到月表時達到0，實現軟著陸。

印度現成為繼美國、中國以及當時的蘇聯之後，世界上第4個成功「軟著陸」月球的國家，同時更是首個成功著陸於月球南極的國家；月球南極永久籠罩在黑暗與寒冷之中，且地形更具挑戰。

登陸器將放出探測車，在月表印上ISRO的徽章，並執行為期一個「月球天」的地質研究，相當於14個「地球天」。