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研究：氣候變遷助長 野火發生機率提高至少7倍

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

今天發布的新科學分析指出，人類造成的氣候變遷使得今年出現長達數月的「野火天氣」條件，導致加拿大破紀錄的火災機率至少增加7倍。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）這份研究還發現，一年來，由於主要是燃燒化石燃料導致的全球暖化，讓容易發生火災的情況增加50%。

倫敦帝國學院（Imperial College London）環境統計學家巴恩斯（Clair Barnes）告訴法新社：「隨著地球持續變暖，此類事件將變得更加頻繁，也將變得更加嚴重。」

加拿大正遭遇史上最嚴重的野火季，肇因是創新高的氣溫、低濕度以及積雪提早融化。至今已有近1530萬公頃土地遭燒毀，面積比希臘還大，也是1989年前紀錄的2倍多。

為瞭解人為氣候暖化的因素，研究人員使用電腦模型模擬來比較今昔氣候。

結果顯示，氣候變遷使得這種嚴重季節發生的可能性較工業化前時代高出至少7倍，巴恩斯強調這是偏低的估計，因為研究人員面對統計不確定時會選擇保守作法。

暖化 加拿大

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