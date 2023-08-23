打擊西藏強迫同化政策 美國停發中國大陸官員簽證

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二（8月22日）發表聲明指出，美國國務院正在根據《移民和國籍法》規定，對中國官員實施簽證限制，因為他們參與了強迫同化政策，讓超過100萬藏族兒童在政府開辦的寄宿學校就讀。這些強制性政策旨在消除年輕一代藏人中獨特的西藏語言、文化和宗教傳統。

聲明說：「我們敦促中國當局停止強迫西藏兒童進入政府開辦的寄宿學校，並停止在西藏和中國其他地區的鎮壓同化政策」。布林肯也強調，「我們將繼續與我們的盟友和夥伴合作，突出這些行動並促進問責制」。

法新社報導，美國國務院發言人表示，新的簽證限制將適用於參與西藏教育政策的現任和前任官員，但援引美國簽證記錄保密法，沒有提供更多細節。

美國去年12月分別對兩名中國高級官員吳英傑和張洪波實施制裁，理由是華盛頓稱西藏存在廣泛的侵犯人權行為。

2016年至2021年擔任中共西藏自治區黨委書記的吳英傑，及2018年起任西藏公安廳廳長張洪波，被指控實施酷刑、殺害囚犯並強迫節育。美國財政部在官網公告稱， 美國凍結了兩人在美國的所有資產。

強迫融入中國

法新社還報導，美國官員表示，西藏寄宿學校的計畫，似乎旨在讓藏人不情願地融入中國佔多數的漢族文化，接受普通話義務教育，但沒有提供與佛教徒佔多數的喜馬拉雅地區文化相關的指導。

聯合國專家今年的另一份報告稱，數十萬藏人也被迫離開傳統的農村生活，接受低技能的「職業培訓」，以此為藉口削弱他們的身份。

但中國外交部稱該報告「毫無根據」，並表示西藏地區「社會穩定，經濟發展，民族團結，宗教和睦，人民安居樂業」。

與西藏地區精神領袖達賴喇嘛關係密切的組織，「國際聲援西藏運動」（International Campaign for Tibet）對布林肯的聲明表示讚賞。

「正如達賴喇嘛常說的那樣，基於和平與慈悲的西藏文化，對全世界都具有價值」，該組織主席丹秋嘉措（Tencho Gyatso）說。

丹秋嘉措表示：「這個寄宿學校項目針對的是最脆弱、最易受影響的群體，旨在將藏人轉變為漢人，鞏固中國政府對西藏的控制，消滅西藏文化和生活方式」。

中國學者呼籲更改西藏譯名

多位中國學者上周在一場學術活動上呼籲，中國政府在用英文提及西藏自治區時，應使用中文拼音Xizang，而非慣用的Tibet，以便幫助西方釐清西藏的「地理概念」。

根據中共中央統戰部官方微信賬號「統戰新語」報導，在8月14日至16日舉行的第七屆北京國際藏學研討會上，有多位學者提到了西藏的英文名稱問題，且都建議官方改用拼音。

哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平表示：「Tibet這樣的譯法，給國際社會正確認識西藏地理範圍產生了嚴重誤導」。

「統戰新語」指出，海外使用Tibet一詞來代表西藏的大量語境裡，其引申意不僅包括西藏（自治區範圍），還涵蓋了青海、四川、甘肅、雲南四省的涉藏州縣。而這一地理範圍，與達賴喇嘛長期鼓吹建立的所謂「大藏區」高度重疊。

（美國國務院官網、法新社、「統戰新語」）

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