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洪馬內任柬總理 內閣充斥官二代

聯合報／ 國際中心／綜合報導
柬埔寨新任總理洪馬內（右）廿二日宣誓就職。（法新社）
柬埔寨新任總理洪馬內（右）廿二日宣誓就職。（法新社）

柬埔寨新任總理洪馬內廿二日宣誓就職，從父親洪森手中接下大位，延續家族王朝。新內閣成員一同亮相，內政、國防部長等要職都是父親卸任兒子接班，有如世襲，還有多名權貴子女入閣。

柬埔寨國會廿二日通過對洪馬內政府的信任案，總理與全體內閣成員宣誓就職。洪馬內是洪森的長子，二○二一年底即由洪森領導的執政黨柬埔寨人民黨推舉為「未來總理候選人」。

七十一歲的洪森掌控柬埔寨近四十年，他先前表示，新內閣將大多是年輕人，給予外界換新血的期待，但名單卻充斥「官二代」。

中央社報導，洪森的小兒子洪馬尼擔任銓敘部長，商業部長詹妮莫的父親是前工業部長詹埔賽，沙速卡從父親沙肯手中接下內政部長，狄嘻哈繼承父親狄班的國防部長。

洪馬內欠缺公職歷練，今年七月大選才披上戰袍在金邊角逐國會議員。憑藉父親的光環，他一路受媒體追捧，成為柬國政治明星。

洪馬內說，新政府重點將關注民生福利，會堅定維護國家和平穩定，推動經濟和社會持續發展，打造高效、智慧和清廉公共部門。

洪森 柬埔寨

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