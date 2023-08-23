泰前總理塔信返國 遭判八年

流亡海外十五年的泰國前總理塔信廿二日上午搭私人飛機從新加坡起飛，約上午九時抵達曼谷廊曼機場。機場外聚集上百名支持者，身穿紅衣並高喊塔信名字。塔信先向國王表示敬意後，隨即被警察車隊帶到泰國最高法院，並遭宣判入獄服刑八年。

泰國國會同日舉行總理選舉，與塔信關係匪淺的為泰黨候選人賽塔正式當選泰國第卅任總理。政治專家指稱，塔信選在同日返國並非巧合，可能已與親軍方勢力達成協議，獲得減刑承諾。

塔信在三名子女陪同下步出機場，先向機場外泰王瓦吉拉隆功夫婦畫像行跪拜禮，接著向機場外守候的大批媒體與支持者揮手，再向等候在一旁的為泰黨高層和議員們致意，之後便由執法人員帶往泰國最高法院。

泰國最高法院發聲明指出，在缺席法庭的情況下，塔信被依濫用職權與瀆職、非法命令國有銀行發放海外貸款，以及透過代理人非法持有股票等三項罪名，判處八年有期徒刑。塔信否認指控，並稱之為政治操作。他隨後被帶到曼谷監獄。

現年七十四歲的塔信二○○一年二月上任泰國總理，二○○六年被軍方政變罷黜，二○○八年流亡海外至今。過去十五年來，塔信多次宣稱計畫返泰，但從未履行。

泰國五月國會大選前一周，塔信數次宣布將在七月廿六日七十四歲生日前返國，但日期一再延後。曼谷郵報日前引述為泰黨不具名消息來源指出，塔信將等到為泰黨成功組閣才返國，以確保返泰時一切都能順利進行。

塔信日前表示返國時間與泰國選舉無關，但路透引述專家指稱，塔信可能已與親軍方勢力達成協議，確保自己能平安回國並獲得減刑。為泰黨率領的政黨聯盟八月納入兩個親軍方政黨，更加深了各界的猜疑。

美聯社引述新加坡智庫「東南亞研究所」客座政治研究員那朋指稱，塔信如今返泰，代表「他已得到保證，無須服滿全部刑期」。