菲補給船送達仁愛礁 中方稱作出人道主義舉動

（德國之聲中文網）在菲律賓海軍的密切注視下，兩艘海警船護送兩艘補給船抵達斯普拉特利群島（中國稱南沙群島）仁愛礁。有數名士兵駐守在那裡一艘破舊的軍艦上。

就在兩周前，中國海警船阻止了一艘前往該處的菲律賓補給船卸貨，並向菲補給船發射水炮。

菲方稱成功執行使命

菲律賓的"西菲律賓海國家工作組"宣布："前往馬德雷號（BRP Sierra Madre）的常規輪值供給使命今天成功執行。"該工作組指責中國海警以及"中國海上民兵"船只試圖"封堵、騷擾核和攔截"供給使命。

該工作組稱，菲律賓對西菲律賓海前哨據點的常規使命將繼續定期進行。

中方稱人道主義安排

中國海警局發言人稱，8月22日，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。

中國海警局稱，依法對菲船只進行嚴正警告、全程跟監、有效規制，同時針對菲未搭載用於大規模加固違規建材的實際，從人道主義出發，對菲方向"坐灘"軍艦運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排。

中國海警局稱，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲律賓有關方面借運補之機向非法"坐灘"軍艦運送違規建材。

中國在南中國海及其島礁部署數百艘船只巡邏。馬尼拉稱，中國海警和海軍艦只經常阻攔或跟蹤菲律賓船只。

菲律賓船只完成供給使命的當日，正值中國與東南亞國家聯盟恢復有關南中國海行為准則的磋商之際。菲律賓外交部發言人表示："我們在就行為准則談判，恰是因為我們希望避免上次在仁愛礁發生的事件。"

中菲均稱擁有主權

美國的長期盟國菲律賓在斯普拉特利群島（中國稱南沙群島）的九個島礁擁有據點，其中包括仁愛礁。1999年，菲律賓海軍故意在仁愛礁讓一艘二戰時期的戰艦馬德雷號擱淺，以遏制中國在該海域的存在。

駐扎在這艘鏽蝕的戰艦上的士兵需要定期獲得補給物資。

仁愛礁距離菲律賓西部島嶼巴拉望島約200公裡，距離中國最近的整塊陸地海南島超過1000公裡。

8月5日中國艦只向菲律賓補給船發射水炮事件，引發兩國關系緊張。中國海警局當時稱，中國海警船依法予以攔阻，並采取了警示性執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。

菲律賓堅稱仁愛礁在其專屬經濟區內，因此運送補給物資以及修復馬德雷號都是合法的。

菲律賓軍方發言人表示，周二的補給使命"向全世界彰顯菲律賓對該國海事範圍內的這一島礁伸張主權和管轄權的決心"。

（法新社、路透社）

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