「月球25號」探測器墜毀原因不明 侵烏制裁可能阻俄重返探月競賽

俄羅斯聯邦太空總署稱，「月球25號」探測器著陸前的操作過程發生不明事故，墜毀在月球表面。俄羅斯近50年來首次執行月球任務失敗收場，遭到西方孤立可能阻礙重返探月之路。

法新社報導，這起墜毀事故發生於俄國全面入侵烏克蘭攻勢持續將近一年半之際，莫斯科因此遭到孤立，太空產業也蒙受懲罰性制裁影響。

這次任務失敗也適逢數個企業和國家加入探月競賽，使得從腐敗，到缺乏創新和夥伴關係等俄國太空產業所面臨的問題成為焦點。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，與「月球25號」（Luna-25）的通訊於19日下午2時57分中斷。根據初步調查，登陸器「在與月球表面發生碰撞後已不復存在」。

「為確定航空器位置並取得聯繫，8月19日和20日所採取的措施均未成功。」

俄羅斯聯邦太空總署提到，將就碰撞原因展開部會層級調查，但未指出可能出現了哪些技術問題。

莫斯科本來希望能在蘇聯時期「月球計畫」（Lunaprogramme）的基礎上繼續發展，在計畫面臨財務困難和腐敗醜聞，而且日益遭到西方孤立的情況下，透過月球25號重返獨立探月之路。

目前流亡海外的前俄羅斯太空計畫研究員葉哥羅夫（Vitaly Yegorov）表示，月球25號墜毀將嚴重影響俄羅斯聯邦太空總署未來的任務，到2028年或「更晚」都將無法計劃下一次任務。

葉哥羅夫認為探測器故障與電子問題有關，可能是西方對莫斯科實施制裁所致。

葉哥羅夫說道，「回應俄羅斯奪取克里米亞（Crimea）而實施的制裁」導致月球25號發射計畫過去5年被多次推遲。

月球25號原本預計在月球上停留1年，收集土壤樣本並尋找水。熱衷探月人士認為水可以製造用於未來發射火箭的燃料，並為可能的月球殖民提供飲用水。

俄國在烏克蘭展開軍事行動後，西方針對與俄國長期展開太空合作多所疑慮。

雖然俄國表示打算使用國際太空站（InternationalSpace Station）直到2028年，歐洲太空總署（EuropeanSpace Agency）已經終止在月球和火星任務上與俄羅斯合作。