打造「亞太小北約」？拜登如何編織更大的聯盟關係

自拜登2021年上任以來，北約擴大了規模，並在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上了聯合了大部分陣營。此外，美國與澳洲和英國締結了新的三方防務條約，加強了與澳洲、印度和日本的四方安全對話。雖未明言，但這些都是對咄咄逼人的中國做出的明確回應。

如今，拜登又通過與日、韓領導人歷史性的三方峰會深化了美國的伙伴關係網，並向對手發出了一個堅定的信號。在現有的美日及美韓安全同盟的基礎上，美國計劃在所有領域開展多年期三方軍事演習，同時進行訊息實時共享，開通危機熱線。

拜登政府堅信伙伴關係的核心地位

美國戰略與國際問題研究中心副主任喬恩·阿爾特曼（Jon Alterman） 說，在拜登的思維中，聯盟具有重要地位：「本屆政府堅信伙伴關係不僅僅重要，而且具有核心地位。」

阿爾特曼說， 伙伴關係可以增強其他國家對美國發展方向的信心，美國目前面臨的挑戰是，所有合作伙伴都記得上屆政府，他們看到了民調數字，對美國兩年後、五年後或十年後的情況完全沒有信心。

上任總統川普曾大聲質疑聯盟的價值，堅稱德國和南韓等國沒有為美國的駐軍支出足夠的費用，並嘲笑北約對所有盟國的共同防禦承諾。目前川普正尋求再次入主白宮。最近的民調也顯示，對美國向烏克蘭提供軍事援助的支持度有所減弱。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國向烏克蘭提供的軍事援助總額已達430億美元。

在戴維營峰會的新聞會上，當被問及川普時，拜登表示，其前任的「美國優先政策，遠離世界其他國家，使我們變得更弱，而不是更強」。拜登說：「美國的強大是因為和我們的盟友及聯盟在一起，這就是我們經久不衰的原因。」

在歐洲，美國幾十年來一直在北約框架下領導共同防禦；而在拜登認為至關重要的亞太地區，華盛頓則與日本、南韓、菲律賓、澳洲和泰國各自結盟。

其中一個重要原因就是日韓之間的歷史宿怨。不過，南韓總統尹錫悅解決了圍繞日本強徵勞工受害者賠償問題的爭端，韓日關係翻開了新的篇章。

尹錫悅、岸田文雄和拜登表示，他們對「以規則為基礎的國際秩序」有著相同的看法，這既是對中國在亞洲「秀肌肉」的暗示，也針對烏克蘭戰爭。日本和南韓一直是非西方的重要的烏克蘭的支持者。

「亞太小北約」？

中國則譴責戴維營倡議，官媒稱美國正在通過打造「亞太小北約」來加劇緊張局勢，儘管美日韓三方並沒有共同防禦承諾。

威爾遜中心（Wilson Center）亞洲項目代理主任後藤志穗子（Shihoko Goto）懷疑這三個國家是否有集體自衛的願望，但認為他們的新合作增強了現有的聯盟關係。「作為一根單線，可能很薄弱，但交織起來實際上就會非常強大。」

拜登還與對中俄感到擔憂的國家進行了雙邊接觸。他說，他計劃不久後出訪越南，以促進與越南的關係，目前，越南與北京的關係非常緊張。

但作為拜登重要賭注之一的印度則一直堅守其不結盟的歷史立場。本周，印度還將與俄羅斯和中國一起參加新興經濟體的金磚國家峰會。

此外，川普也並不是未來唯一的不確定因素。在南韓，尹錫悅只有一個任期，到2027年結束。

新美國安全中心（Center for a New American Security）副高級研究員金杜妍（Duyeon Kim）說：「如果下一輪選舉中南韓產生一名極左派總統、日本極右翼領導人當選，或者甚至是川普以及像他這樣的人在美國獲勝，那麼他們中的任何一個人都可能破壞三國目前正在進行的所有有意義的、艱苦的工作。」

（法新社）

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