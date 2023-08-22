金磚國家聚會在即 專家：關注地緣政治變化

金磚國家組織成各國追捧對象。今年金磚國家高峰會預計22日於南非舉行3天，目前已有超過40個國家有意加入。多位專家認為，由於地緣政治出現變化，西方以外的勢力正在崛起，因此相當看好該組織的未來發展。

金磚國家貢獻經濟可觀

據《亞洲新聞台》報導，金磚國家貢獻全球經濟25%、人口超過數十億人，今年第15屆會議將在南非約翰尼斯堡舉行，南非總統拉瑪佛沙預計接待中國國家主席習近平、印度總理莫迪與巴西總統魯拉等人，俄羅斯總統普丁將視訊與會，改由外長拉夫羅夫代表出席。中國駐南非大使陳曉東表示，「傳統全球治理體系已經功能失調、不足和失職，金磚國家正逐漸成為捍衛國際公正的堅定力量。」

多國有意加入

目前有至少40個國家表態加入金磚國家，其中23個國家已正式提交申請書。南非無任所大使蘇克拉爾指出，「南方國家不想被指使去支持誰、如何做事或如何進行主權事務。它們現在夠強大，可以堅定主張自家的立場。」南非國際事務研究中心研究人員葛魯茲德表示，「時代已進入關鍵的轉折點，目前的多邊體系已經緊繃，」不過他仍謹慎表示，「我不認為這次峰會能帶來戲劇性的結果，因為權力仍然掌握在西方國家手上，中國正在崛起，但尚未成為一股主導力量。」

金磚國家在2001年出現

據《路透社》報導，金磚國家(BRIC)這個字母縮寫最早並未包括南非，2001年由當時高盛經濟學家奧尼爾在研究論文中提出，該論文強調巴西、俄羅斯、印度和中國的成長潛力，南非於2010年加入。該組織各成員國的國家元首和領導人每年召開一次會議，由每個國家輪流擔任主席，輪值一年。

根據地主國南非表示，包括伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、阿爾及利亞、玻利維亞、印尼、埃及、衣索比亞、古巴、剛果民主共和國、葛摩、加彭和哈薩克等40多個國家均已表達有意加入，其中玻利維亞總統阿爾塞在7月更表示，該國決定減少在外貿時對美元的依賴，轉而採用中國人民幣，正好符合金磚國家領導人表示要減少對美元依賴的目標。

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