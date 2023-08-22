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日本下修法定成年年齡至18歲 高中生淪情色產業新目標

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。色情產業在日本相當蓬勃，但隨著該國去年將法定成年年紀下修到18歲後，許多高中生成為色情業者的目標。（Photo by Jacopo Romei on Flickr under C.C. License）
示意圖。色情產業在日本相當蓬勃，但隨著該國去年將法定成年年紀下修到18歲後，許多高中生成為色情業者的目標。（Photo by Jacopo Romei on Flickr under C.C. License）

日本色情產業不斷誘騙青少年，政府祭出法律保障，反不利青少年！色情產業在日本相當蓬勃，但隨著該國去年將法定成年年紀下修到18歲後，許多高中生已成為色情業者的目標。針對政府祭出法案保障該族群權益，民眾卻不滿說，法案是將色情的存在合法化，認為改善性教育才是重點。

以星探方式誘騙

經濟學人》報導，日本色情產業蓬勃發展，預計每個月都能增加4500部影片，每年都創下550億日圓的收益，產業內更有超過萬名演員參與。然而，其中有許多AV演員是以「演員訓練」、「模特兒」等方式誘騙進產業，最後出現在許多色情影片當中。

外媒》指出，日本色情產業一向存在於法律的灰色地帶，當中許多AV演員缺乏法律的保障。但日本去年已通過《AV出演被害防止、救濟法》，要求色情產業在拍攝影片前，要與演員簽訂合約，明確表達在拍攝過程中，演員應該做什麼，一旦違反合約內容，業者就會被處以罰款。

法定年齡下修

然而，日本已經將法定成年年齡由20歲下調到18歲，導致更多青少年成為色情產業的目標。立憲民主黨成為鹽村文夏表示，「我們已經看到愈來愈多女高中生成為AV演員」，呼籲法律應給予這些族群更多保護。

女性被業者誘騙拍攝色情影片的狀況屢見不鮮，更涉及許多虐待事件。對此，色情產業已成立「AV人權道德組織」，定期對業者進行監管。然而，自民黨眾議員牧原秀樹表示，因為缺乏研究，導致色情產業如同「黑箱」，根本無法得知色情產業虐待、剝削的狀況，有無改善。

應改善性教育

針對日本政府參議院一致通過的《AV出演被害防止、救濟法》，部分女性主義團體更認為，新法律訂定根本是讓色情的存在合法化，高聲反對該法案，「性產業中並不存在同意」。

一名曾經被誘騙進入色情產業的女性對法律是否能讓其他人避免她所歷經的狀況，打上一個問號。她認為，政府應改善學校的性教育，並教導學生有關同意的知識，可能會有更大的幫助。

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