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泰國前總理塔信一返國 遭最高法院判處8年有期徒刑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
流亡海外15年的泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）22日上午已搭機返抵曼谷。法新社
流亡海外15年的泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）22日上午已搭機返抵曼谷。法新社

流亡海外15年的泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）22日上午已搭機返抵曼谷，遭控多項罪名的他，返國後先向國王表示敬意後，隨即被警察車隊帶到泰國最高法院，並遭宣判入獄服刑8年。

路透等綜合報導，塔信隨後被帶到曼谷監獄，泰國最高法院發聲明指出，在缺席法庭的情況下，塔信被依濫用職權與瀆職、非法命令國有銀行發放海外貸款，以及透過代理人非法持有股票等三項罪名，判處8年有期徒刑。

現年74歲的塔信2001年2月上任泰國總理，2006年被軍方政變罷黜，2008年流亡海外至今。過去15年來，塔信曾多次宣稱計畫返泰，但從未履行。

泰國國會22日第三度推選新總理，為泰黨決定與親軍方的團結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath）籌組執政聯盟，並提名塔信的親信、地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）作為總理候選人，但須獲得泰國上下議院至少375名議員支持才得以當選。

泰國 曼谷 最高法院

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