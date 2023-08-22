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研究：AI應不會摧毀多數工作 但恐衝擊文書職員

中央社／ 日內瓦21日綜合外電報導
AI人工智慧。 路透
AI人工智慧。 路透

聯合國今天公布的研究報告顯示，生成式人工智慧（Generative AI）可能不會完全奪走大多數人的工作，但將讓他們的一部分職務自動化，讓他們有餘裕去做其他任務。

然而，這份研究警告，文書工作可能將受到最嚴重衝擊，女性就業可能受到更沉重打擊，因為女性任職文書工作的比例較高，尤其是在較富裕國家。

路透社報導，人們對生成式AI與聊天機器人應用的興趣竄高，引發各界擔憂這項科技將摧毀就業，類似1900年代初期導入移動式組裝線及1950年代大型電腦推出後出現的疑慮。

不過，國際勞工組織（International LabourOrganization）撰寫的這份研究報告推斷：「大多數工作與行業只是部分可能受自動化影響，因此更可能藉由AI來輔助工作，而非導致工作被AI取代。」

研究報告補充，這代表「這項科技帶來的最嚴重衝擊可能是使得工作量增加」。

研究報告指出，生成式AI能生成文字、影像、聲音、動畫、3D模型等數據，受到衝擊最重的職業可能是文書工作，約有1/4相關任務很有可能自動化。

但研究報告提到，其他最可能受影響的職業，像是經理人與銷售員等，只是稍微暴露於自動化的風險中。

儘管如此，國際勞工組織的報告仍警告，對於受波及的勞工來說，生成式AI造成的衝擊仍很「殘酷」。

報告指出：「因此，對決策者而言，我們的研究報告不應被解讀為安撫緊張的聲音，而是應該視為呼籲運用政策因應當前科技變革的呼聲。」

聯合國 AI

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