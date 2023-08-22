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沙國被控邊境開火 殘殺移民

聯合報／ 國際中心／綜合報導

「人權觀察」組織廿一日說，沙烏地阿拉伯警察和邊防部隊在葉門邊界向試圖越界進入沙國的衣索比亞移民開火，自去年三月至今年六月，至少造成數百人甚至數千人死亡。

目前有數十萬衣索比亞人在沙國居住和工作，聯合國估計每年有廿萬人試圖由非洲經葉門前往沙國，而上述指控表明這條危險路線的凌虐行為顯著升級。

人權觀察組織研究員哈德曼說，沙國正在當地殺害數以百計衣索比亞移民以及尋求庇護者，似乎是「普遍且有系統」的作法，可能構成違反人道罪。

去年，聯合國專家曾報告收到「令人憂心的指控」，內容顯示在二○二二年一月至四月間，沙烏地阿拉伯安全部隊在沙國南部和葉門北部進行「跨境砲擊和小型武器掃射，造成約四百卅名移民死亡」的殺戮事件。

人權觀察這項報告訪談卅八名試圖從葉門越境進入沙國的衣索比亞移民，以及衛星影像、影片和照片。

報告說，倖存的受訪者描述受到迫擊砲的攻擊和近距離槍擊，沙國邊境防衛隊還詢問他們說：「你們希望身體的哪個部位中彈？」報告中說：「所有受訪者都描述了恐怖場景：婦女、男人和兒童散布在山區，各個都受傷嚴重、斷臂缺足或已經死亡。」還有人遭到毆打，婦女遭性侵凌虐。

沙國政府發表聲明說，這份報告「不正確」，「並非基於可靠來源」。

移民 衣索比亞 葉門

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