日相鬆口 核汙水最快8月24日排海

日本首相岸田文雄廿一日在東京的首相官邸會見日本全漁連（全國漁會）會長坂本雅信，岸田會後鬆口對記者表明，由於漁業業者對福島核「處理水」排海計畫逐漸有所瞭解，因此最快將自廿四日（本周四）開始排海。日本政府已為此進行最後階段的安排。

岸田廿一日表示，核汙水排海是將二○一一年三月福島核災後爐心熔毀的福島核電廠反應爐廢爐，不可或缺的一步。他並承諾，有關安全排放核汙水以及排海帶給外界負面觀感的補救措施，未來就算需要長達數十年時間，政府也會負起責任。

岸田十八日在大衛營出席美國、日本、南韓三方高峰會時即在場邊明言，就排海具體時間做出最終階段的時候已到。十九日返國後翌日，他就前往該電廠視察排海相關設備，並當場要求擁有該電廠的東京電力公司高層必須要有覺悟和上緊發條。

廿一日也在東京會見坂本的經濟產業大臣西村康稔當晚提到，廿二日上午十點（台灣同日上午九點）將召開相關閣員會議，正式決定核汙水排海時間。

不過，在會見岸田及西村後，坂本廿一日仍表示，他反對核汙水排海的立場未變，但態度似乎有所軟化。他說，根據國際原子能總署（ＩＡＥＡ）相關報告等文件，對「處理水」安全性已有更深理解。共同社則報導，福島縣所在的東北地方漁民當天聞訊後批評日本政府說謊，當初承諾除非得到相關人士的理解，就不會對核汙水做任何處置的保證等於遭打破。

中國外交部發言人汪文斌廿一日對此表示，中方關注日本政府接下來的相關動向。日本讀賣新聞報導認為，一旦排海，北京可能採取反制措施。南韓政府則表示，將透過外交管道與日方密切溝通。