朝鮮疫情後首次國際商業航班臨時取消

（德國之聲中文網）據法新社報道，本周一，記者聚集在北京首都國際機場，等待預計上午9時50分抵達的來自平壤的高麗航空JS151航班。然而，預計抵達時間過去兩小時後，航廈告示牌出乎意料地顯示該航班已被取消，讓記者們非常失望。

北京首都國際機場客服人員告訴法新社，高麗航空並未說明取消航班的原因。

法新社周一無法聯系上高麗航空的中國辦公室。一名記者前往高麗航空位於北京的辦公室時發現玻璃門緊鎖。同層一名工作人員說，高麗航空公司的工作人員周一上午沒有來，但他們偶爾會來。

在中國外交部本周一的例行記者會上，記者詢問發言人是否了解朝鮮高麗航空三年多來首次從平壤出發到北京的商業航班被取消的原因以及朝鮮邊境何時重新對游客開放，外交部發言人汪文斌表示，中方根據航空公司的申請，按程序批復了朝鮮高麗航空平壤-北京-平壤等客運航線定期航班計劃。他說，2023年夏秋航季換季工作當中，中方根據航空公司的申請，按程序批復了朝鮮高麗航空平壤-北京-平壤等客運航線定期航班計劃，具體航班由航空公司按照中方主管部門的批復指揮。

汪文斌沒有解釋高麗航空本周一從平壤飛往北京的商業航班被取消的原因以及有關朝鮮邊境何時重新對游客開放的問題。

跡象顯示朝鮮逐漸開放邊境

先前，韓聯社報道說，中朝邊境正在逐步重新開放，往返兩國的火車已不斷增加。上個月，中國和俄羅斯官員訪問平壤，參加朝鮮戰爭停戰70周年的慶祝活動。這是朝鮮2020年初因疫情封鎖邊境以後首邀外國代表團訪問該國。另據韓聯社和共同社報道，上周，一個據信為朝鮮運動員組成的代表團入境中國，並從北京飛往哈薩克斯坦參加跆拳道比賽。

2020年之前，高麗航空和中國國航有往返兩國的航線。路透社報道說，中國航空分析師李漢明（音）表示，恢復中韓兩國之間的航班比較容易，"他們過去每天只有一班航班，交替由國航和高麗航空執飛。"

韓國統一部告訴法新社，對於航班取消"我們絕對一無所知"。一名官員表示："各種跡象表明朝鮮重新開放邊境。"他們補充說："但目前還很難確定這是全面開放邊境還是相當有限、受到控制的開放。"

專業網站 NK News 周一報道稱，高麗航空本周將執飛兩趟從俄羅斯符拉迪沃斯托克飛往平壤的航班。

(路透社、法新社）

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