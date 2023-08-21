南非金磚峰會在即 哪些內容值得關注？

八月22日至24日在南非約翰內斯堡舉行的金磚峰會上，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等五個成員國代表將重點討論吸收新成員國的問題。共有22個國家，其中包括沙烏地阿拉伯、印度尼西亞、伊朗、阿根廷以及埃塞俄比亞等國均表達出了加入金磚共同體的意願。

南非駐金磚合作機制大使索科拉爾（Anil Sooklal）八月初接受彭博社採訪時表示：「金磚五國領導人將就接受新成員國事宜發表聲明。而這一舉措將使全球秩序發生決定性的變化」。

俄烏戰爭、對俄制裁、美元主導地位引發的批評以及全球性的力量對抗：金磚集團峰會不僅僅是發展中國家和新興國家同西方陣營漸行漸遠的表現，同時，也反映出了這些國家日益增長的自信。

來自北京的挑釁

中國問題專家菲力克斯·李（Felix Lee）對德國之聲表示：「金磚各國的反美傾向，正令中國從中受益，而這也正是中國利用金磚國家所要達到的目標」。

菲力克斯·李表示，同七國集團相比，金磚合作機制雖然還遠遠沒有形成一個運作自如、相互信任的國家聯盟，「但北京的首要目的是，部分地消減美國所能發揮的作用」。

當然俄羅斯也在追求其本國的戰略利益。柏林自由大學政治學者 曼霍爾德（Günther Maihold）表示：「俄羅斯是想利用當前的形勢，將白俄羅斯和委內瑞拉等盟友拉進金磚組織。對普京來說，金磚國家的擴展有利於讓他擺脫國際孤立」。

飽受爭議的擴編計劃

普亭的國際孤立在本次峰會上也得到了充分的體現。參加本次峰會的共有來自71個國家的代表，但普京本人卻無緣實體與會：由於涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪行，他本人正被國際法庭所通緝。

不過，金磚國家的擴充計劃在集團內部也頗有爭議。曼霍爾德認為，印度、巴西和南非等國並不想同新成員國分享現有的影響力，更不希望新成員加入後帶來更多的新問題。因此，上述三國對擴編興趣不大。

曼霍爾德說：「如果每個成員國都拉自己的盟友加盟，就會加劇集團內部的分化和對抗，因此，擴編問題是一個非常敏感的話題」。

南非外長潘多爾（Naledi Pandor）今年四月就已明確表示，各方應首先討論和制定新成員國入盟的標准。曼霍爾德認為，屆時可能會有一些國家成為金磚+（BRICS plus） 成員，但他們將不能享有同原有成員相同的權利和表達途徑。

吸引外國投資

僅管內部紛爭不斷，但金磚集團仍不失為一個國家合作機制獲得成功的樣板。聯合國貿發組織今年四月發布的報告顯示，金磚集團在全球經濟總量中的佔比已經從2010年的18%上升至2021年的26%。

另外兩個數據也很能顯示金磚的發展潛力：按照聯合國貿易及發展組織發布的報告，金磚各國間的出口，以及外資在金磚各國的投入，都遠遠超過全球平均水准。

無論是金磚五國的經濟增長，還是金磚各國間的貿易中，中國都扮演著決定性的角色。中國是巴西、俄羅斯和南非的最大貿易伙伴。只有印度是個例外，印度的最大貿易伙伴是美國，而中國則排名第二。

參與制裁嗎？謝謝，不必了！

曼霍爾德表示，金磚各國的反西方立場，在歐洲引起了廣泛的擔憂。「人們無法擺脫這樣一種印象，即普京仍能在金磚國家內引起很大的共鳴。金磚國家正在成為其他國家躲避制裁和消除制裁影響的避難所」。

金磚各國都沒有參與對俄羅斯的制裁。因此，中國、巴西和印度目前是俄羅斯廉價石油的主要買家。但是，除了廉價能源之外，事實上，俄烏戰爭給發展中國家和新興國家帶來的沖擊尤為嚴重。

不對莫斯科提出直接批評

曼霍爾德表示：「很明顯，各方都不希望俄羅斯阻止和破壞糧食及化肥的供給」。因此，在約翰內斯堡峰會上，大家在俄羅斯議題上有一種心照不宣的共識：「一方面，大家希望制定規則，減輕制裁措施對金磚國家造成的沖擊，另一方面，大家也不希望選邊站，以免被更多地卷入這場沖突。而這也正是困難所在」。

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