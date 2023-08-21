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福島核處理水何時排海？ 日相岸田今鬆口：最快24日開始
日本首相岸田文雄21日在東京的首相官邸會見日本全漁連（全國漁會）會長坂本雅信，岸田會後鬆口對記者表明，由於漁業業者對福島「核處理水」排海計畫逐漸有所瞭解，因此最快將自24日本周四開始排海。日本政府已為此進行最後階段的安排。
岸田21日表示，「核處理水」排海是將2011年3月福島核災後爐心熔毀的福島核電廠反應爐廢爐，不可或缺的一步。他並承諾，會為此負起全部責任。
岸田18日在馬里蘭州大衛營出席美國、日本、南韓三方高峰會時即在場邊明言，就排海具體時間做出最終階段的時候已到。19日返國後翌日，他就前往該電廠視察排海相關設備，並當場要求擁有該電廠的東京電力公司必須要有覺悟和上緊發條。
21日也在東京會見坂本的經濟產業大臣西村康稔，當天傍晚在記者會中提到，22日上午將召開相關閣員會議，正式決定「核處理水」排海時間。
不過，在會見岸田及西村後，坂本21日仍表示，他依然堅定反對排海。
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