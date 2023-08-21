爆料回憶錄出版後首次！英媒曝哈利「這天」將與查理三世會面
英國天空新聞報導，英國王室消息人士指出，哈利王子與父王查理三世將在下月舉行「和談」。如果他們真的會面，這將是哈利今年1月出版爆料回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），爆料自己與王室分歧的細節後，父子倆首度私下會面。
哈利將在德國杜塞道夫的「永不屈服運動會」於9月16日結束後，哈利王子搭機返回加州會經過倫敦，當時其他王室成員預計也從蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）返回倫敦。
天空新聞指出，王室工作人員計畫讓哈利和查理三世9月17日在倫敦會面。一名王室消息人士說：「查理三世預計會在9月中從蘇格蘭巴摩拉城堡回到倫敦，『永不屈服運動會』正好也在那段時間結束。國王陛下將訪法行程重新安排到9月20日，所以他有幾天的時間能在倫敦與他的兒子會面。」
哈利王子和夫人梅根一起出席「永不屈服運動會」，也會參加閉幕式，但梅根預計不會出席哈利與查理三世的會面。
接近王室的消息人士說，查理三世因哈利公開談論關於王室的事情而「感到受傷」，這次會面有望緩解父子間的緊張關係。
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