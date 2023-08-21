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金磚峰會料討論「成員增納」 專家：這國若加入 將大增集團重要性

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
金磚國家峰會22日起連三天於南非約翰尼斯堡舉行。法新社
金磚國家峰會22日起連三天於南非約翰尼斯堡舉行。法新社

金磚峰會本周於南非約翰尼斯堡登場，峰會料觸及金磚集團擴張及應對美元霸權。美聯社報導，中國大陸和俄羅斯應會藉機在開發中國家間擴大政經勢力，而若沙烏地阿拉伯等國如願加入，將有助提高集團重要性。

南非指出，20餘國已正式申請加入金磚，包括全球第2大產油國沙國。北京近期欲在波灣發揮影響力，沙國若在地緣政治氣氛僵持的此時加入俄、中所在的經濟集團，料使美國和西方盟國密切關注。

前印度駐沙國大使阿瑪德（Talmiz Ahmad）認為，若沙國加入金磚，將為集團帶進格外重要性。分析認為，即使峰會僅就金磚擴張達原則上共識，對視金磚為抗衡G7力量的俄中來說，已是精神勝利。

阿根廷、伊朗、印尼、阿聯亦申請加入，皆為潛在成員。約翰尼斯堡大學商學與經濟學院教授哈比亞雷米耶（Alexis Habiyaremye）表示，金磚會員若增加，將形成更大經濟區，彰顯實力。

中國大陸駐南非大使陳曉東已表示，金磚擴張是當下的重要議題，有助提高金磚集團的動能，相信峰會能對此做出新的實質進展。

峰會亦料包含對美元宰制國際貿易的批判。金磚專家認為，5國政經議程各異，且北京和印度緊張，料難推進政策，但研究北京在開發中國家間動向的分析師范史塔登（Cobus van Staden）表示，5國應都能支持擴大使用本土貨幣。

范史塔登說，金磚國家正推動部分區域貿易減少美元使用，但無法重創美元地位，就如金磚峰會不會取代G7，「它不是一道大巨劍砍傷，而是多道紙片劃傷」，不會消滅美元，卻意在讓世界局勢更複雜。

南非 金磚五國 沙烏地阿拉伯 北京

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