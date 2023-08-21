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美日韓聯合軍演登場 金正恩登艦視察

德國之聲／ 德國之聲

美日韓「乙支自由護盾」聯合軍演在週一（8月21日）登場，將持續至31日；韓國軍方稱，這次軍演將會是史上規模最大的一次，聯合國軍的部隊也會參與。韓聯社指出，此聯合軍演在文在寅總統任內曾縮減規模，但去年夏天全面恢復。

「為了實現其戰爭目標，朝鮮將動員一切可用手段，也會樂意使用核武器。」尹錫悅說，從今年開始，乙支自由護盾軍演將納入針對朝鮮核武攻擊的演習。

同一天，韓國總統尹錫悅在內閣會議上表示，若朝鮮的挑釁與威脅加劇，只會促使韓國、美國和日本的三邊合作變得更加穩固，而這樣的合作也將降低朝鮮挑釁的風險，進一步強化區域安全。

據路透社報導，尹錫悅形容美日韓的關係邁入了「新時代」，未來將發展出強勁的框架，與美英澳3國同盟（AUKUS）、美日印澳四方對話（QUAD）等合作架構一道，共同維護印太區域和平。

面對中國影響力擴張以及朝鮮的核武威脅，美日韓希望展現出團結一致的立場。上週五（18日），尹錫悅與美國總統拜登、日本首相岸田文雄在美國大衛營召開第一次獨立的峰會，同意定期舉行軍演、每年召開峰會，並設置危機磋商的正式機制與熱線。

中國外交部發言人汪文斌15日曾說，「反對有關國家拼湊各種小圈子」，也反對「加劇對立、損害他國戰略安全」的做法。尹錫悅則於21日表示，美日韓三邊合作並不排除其他國家。朝鮮過去則多次批評美韓軍演是在模擬發動戰爭，且一再警告稱將採取強力反擊措施。

金正恩前線視察

在這次美日韓聯合演習之際，朝鮮領導人金正恩赴朝鮮半島東部海域（日本海）參訪了一支海軍艦隊，並視察了「戰略巡弋飛彈」試射。據朝鮮官媒朝中社週一（21日）報導，這次試射是為了「驗證船艦的戰鬥性能、導彈系統的特點」，同時提高士兵在實戰中執行攻擊任務的能力。

金正恩對船艦的「高機動性與強大打擊能力」表示了讚賞，並重申要提高海軍作戰效率，加強「現代化的水面與水下攻防」。

法新社指出，朝中社的報導並沒有說明金正恩視察的具體日期，也未指明試射的飛彈型號，但聲稱飛彈「迅速擊中目標，連一個失誤都沒有」。不過，韓國軍方說朝中社「誇大其辭，跟事實有許多出入」。韓國聯合參謀本部表示，韓美2國皆在密切追蹤相關動向。

自2021年底以來，朝鮮屢次聲稱試射了「戰略巡弋飛彈」。據路透社報導，有分析人士認為這些飛彈可能攜有核彈。德新社則指出，聯合國的決議禁止朝鮮試驗任何射程的彈道飛彈；試射巡弋飛彈不受制裁影響，但這種飛彈也可用來攜帶核彈頭。

（綜合報導）

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金正恩

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