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諜影幢幢！中國再調查CIA間諜 「身分背景曝光」

德國之聲／ 德國之聲

中國國家安全部週一（8月21日）表示，一名被指控替美國中央情報局（CIA）從事間諜活動的中國公民正在接受調查。

該部表示，這名39歲的中國公民姓郝，未透露性別，是某部委幹部，曾赴日本留學，而此次招募間諜活動就是在日本進行的。

不到2週前，有另一名在義大利招募的中國公民也涉嫌為美國中情局從事間諜活動。 美國駐北京和東京大使館沒有立即回應路透社的置評請求。

該部表示，郝姓人士在辦理簽證申請時結識了一位名叫泰德（Ted）的美國使館官員，泰德邀請郝姓人士共進晚餐，贈送禮物，並邀請郝姓人士幫忙撰寫一篇論文，承諾支付費用。

國安部稱，泰德在郝姓人士駐日本大使館任期結束前，為其介紹了一位名叫「李軍」的同事。李某與郝某隨後保持合作關係。

在郝某完成學業之前，李某透露自己是駐東京的美國中情局人員，並煽動其叛亂，鼓勵？其返回中國為「核心和關鍵單位」工作。國安部聲明稱，郝某簽署了一份間諜協議，接受美國的評估和培訓。

國安部表示，郝某回國後「根據中央情報局的要求」在國家部門工作，提供情報給美國中情局並收取美國報酬。

（路透社、法新社）

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