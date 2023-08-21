快訊

開不開窗惹議！班班有冷氣 9成教室CO2濃度超標

批駕照免換發被嗆「滾回日本」 Iku老師：我要改變台灣會講下去

金磚國家擬擴大納入新成員 陸促發展與G7分庭抗禮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
金磚國家領導人將於明天起在約翰尼斯堡舉行為期三天的高峰會。歐新社
金磚國家領導人將於明天起在約翰尼斯堡舉行為期三天的高峰會。歐新社

金磚國家—巴西、俄羅斯、印度、中國和南非—領導人將於明天起在約翰尼斯堡舉行為期三天的高峰會，這次可能將擴大成員納入議題。金融時報報導，中國大陸將推動金融國家成為G7的全方位對手。

南非總統拉瑪佛沙邀請逾60位國家和政府元首參加這次高峰會。拉瑪佛沙表示，超過20個國家已正式申請加入集團。

拉瑪佛沙在周日對國內發表電視講話：「擴大的金磚國家將代表一個多元化的國家集團，有共同的願望，希望有更平衡的世界秩序。」

不過，在峰會之前，印度和中國大陸對擴張成員的議題立場不一。熟悉印度和中國立場的人向金融時報透露，爭執點在於金磚國家是否應該成為一個非結盟的俱樂部，為開發中國家的經濟利益而服務，還是一個挑戰西方的政治力量。

一位不願具名的中國官員說：「如果我們擴大金磚國家，納入全世界GDP的比重與G7相當，那麼我們在世界上的集體聲量會更強大。」

南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）本月強調，將金磚國家擴大視為一種反西方舉止是「極其錯誤」的看法。然而，西方國家可能會認為將伊朗、白俄羅斯和委內瑞拉納入金磚國家是接納中俄兩國盟友的舉止。自從2010年南非被邀入本來由巴西、俄羅斯、印度和中國組成的集團後，阿根廷、沙烏地阿拉伯和印尼均爭取下一個新成員。

大陸外交部表示，習近平將於周一前往約翰尼斯堡和非洲領袖舉行峰會和其他會談，這是中國國家主席今年罕見的海外出訪。今年截至目前，習近平唯一的國際訪行是3月前往俄羅斯。

白俄羅斯 印度 南非

延伸閱讀

金磚峰會擬推共同貨幣 金磚之父看衰：太荒謬

習近平將出席南非金磚峰會 普亭因「這理由」無法親自到場

大陸外交部：習近平將出席金磚峰會並主持中非對話

王毅外長致辭：謹代表中國外交部致以誠摯敬意和衷心祝福

相關新聞

美中AI角力 砸數十億拚軍用科技

美國和中國大陸為爭奪軍事人工智慧（AI）主導地位，正優先研發把自動化載具、偵監能力整合進各軍種的AI科技；大陸官媒宣稱，...

北韓官媒：金正恩登軍艦校閱巡弋飛彈試射

在南韓與美國展開聯合軍事演習之前，國營北韓中央通信社今天報導，領導人金正恩視察海軍部隊，登上軍艦校閱戰略巡弋飛彈試射

「迷你太空競賽」俄國硬著陸出局 印度能搶登月球南極？

印度與俄羅斯先後在7月中與8月發射月球探測器，目標降落在鮮少探索過的高緯度地區，那裡據信蘊藏令人夢寐以求的水冰（water ice），可大幅提高月球作為永久太空基地的價值。俄國憑藉強大火箭實力「後發制人」，比印度慢近一個月出發，硬是比對方快三天抵達，20日卻傳出已「硬著陸」墜毀。這場「迷你太空競賽」，成敗影響著美中未來殖民月球的計畫，現在就看印度能否順利達陣。

中國經濟問題成「定時炸彈」 美日韓同盟更有效應對中國、北韓

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。（備註：「郭崇倫觀點」暫停一周） 看點1：中國大陸低迷的經濟被拜登形容為「定時炸彈」，連年度經濟成長率保5都成一大挑戰；而在華府頒布投資禁令一周後，北京證實美國商務部長雷蒙多即將訪華。 看點2：美日韓領導人18日首度以獨立型態召開峰會，透過三邊合作制度化共同對抗中國大陸及北韓威脅，朝鮮半島發生緊急事態時三國同盟將如何因應？ 看點3：波蘭在軍人節舉行自冷戰結束以來最大規模閱兵，大秀肌肉不只展現國防決心，更攸關執政黨接下來的連任之路；而波蘭在北約地位的提升，可能讓過去美英德法主導的領導層洗牌。...

福島核處理水 擬月底入海

共同社報導，日本首相岸田文雄本周將和內閣成員開會，討論將福島第一核電廠廠區存放的「核處理水」，排放入海的時間。岸田20日...

美太空公司 中俄間諜盯上

美國聯邦政府公報指出，中國大陸和俄羅斯間諜已盯上美國多家太空公司，包括特斯拉執行長馬斯克創辦的SpaceX和亞馬遜創辦人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦