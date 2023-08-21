核汙水排海 岸田避談具體時間

十九日晚間才飛返東京羽田機場的日本首相岸田文雄，廿日上午就風塵僕僕前往福島第一核電廠視察核汙水排海相關設備。但面對記者提問，他仍避談開始排海具體時間，僅強調他已要求該廠所屬的東京電力公司必須盡全力確保安全和宣導。

岸田廿日重申，首相做為日本政府負責人，他希望親自確認並直接說明想法，「我認為站在國家立場，已到了應做出判斷的最終階段」。日媒此前報導，日本政府最快八月下旬將啟動福島「核處理水」排海作業。

岸田廿日視察後說，有關排海安全性及此舉帶給外界負面觀感，他要求東電竭盡全力因應宣導。

日媒稱日本政府廿二日將召開閣員會議後，決定排海時程。岸田廿日僅表示，現在暫時不對時間做具體答覆。由於日本全漁聯（全國漁會）會長坂本雅信反對排海，岸田表示希望廿一日和他碰面說明政府對策。

在自民黨隸屬岸田派的前防衛大臣小野寺五典廿日在電視節目中，批評中國大陸藉排海做政治操作，並稱南韓政府表示尊重國際原子能總署，才是「大人的反應」。

日本共同社十九日、廿日所做電話民調則顯示，針對福島核汙水排海，多達百分之八十八點一的受訪者擔憂外界因此產生負面觀感；八成一九認為日本政府對排海的說明不夠，遠超過認為足夠的一成五；贊成排海的僅百分之廿九點六，反對的也只有百分之廿五點七。

在岸田內閣的不支持率部分，則比共同社上次七月十四日至十六日所做的民調增加一點四個百分點，正好達到百分之五十，是自去年十二月以來新高；支持率則為百分之卅三點六，再創新低。